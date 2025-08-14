Caos rifiuti, Mosorrofa ancora una volta in difficoltà: ‘Ingombranti a terra da giorni. Di chi è la colpa?’ – VIDEO

“Da subito, giugno, c’è stata un’interlocuzione con l’assessore al ramo Filippo Burrone per sollecitare lo spostamento della sede di raccolta da Piazza Chiesa, luogo inospitale per un evento di questo genere, all’ex campo sportivo o altra sede più idonea nelle vicinanze. Tra le proposte c’era anche via Mandarano. Nessuna risposta è arrivata”.

Si legge in una nota inviataci a firma di Pasquale Andidero, presidente del Comitato di Mosorrofa.

“Si è provato fino al giorno 8 ad avere delucidazioni su dove il Comune intendesse localizzare l’Isola Ecologica, per comunicarlo a tutti i cittadini che ci interpellavano e alla comunità tutta. Nessuna notizia”.

Il precedente del 2024

È doveroso ricordare che lo scorso anno l’Isola Ecologica era stata realizzata, dopo varie interlocuzioni (perché originariamente era stata indicata sempre Piazza San Demetrio), nel viale che porta al Cimitero, con doverosa e sufficientemente in anticipo comunicazione del Comune.

Il 9 agosto: cambio improvviso e senza preavviso

La mattina del 9 agosto, inaspettatamente e senza preavviso, l’Isola Ecologica si è posizionata in via Mandarano.

Molti abitanti, non sapendo dove portare gli ingombranti, si sono recati nella postazione del viale Cimitero, dove era stata organizzata l’anno precedente. Non trovando nessuno ad accoglierli, hanno — erroneamente e da condannare — sversato per protesta quanto avevano tenuto in casa per mesi.

La segnalazione inascoltata

Una cittadina di buona volontà ha avvisato gli operatori presenti in via Mandarano che la gente stava andando nel viale del Cimitero. La risposta è stata che erano stati mandati lì e non potevano spostarsi, ma avrebbero avvisato i superiori.

Ad oggi, mercoledì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, tutti gli ingombranti lasciati per terra sono ancora lì, a “decorare” il viale. Tanti turisti ed emigranti tornati in paese per le ferie, andando a trovare i loro cari, possono godere di questo spettacolo.

Le considerazioni di Andidero

Scarsa memoria amministrativa

Avendo già svolto l’anno precedente il servizio in altra località (viale Cimitero) perché Piazza San Demetrio era inadeguata, perché è stata riproposta la stessa piazza? Mancanza di comunicazione

Nonostante le richieste e il tempo a disposizione per correggere l’errore, si è arrivati alla mattina del 9 con il posizionamento in via Mandarano senza alcuna comunicazione. Penalizzati i cittadini onesti

Chi ha portato lì gli ingombranti sono cittadini che pagano le tasse e che hanno atteso l’Isola Ecologica. Chi evade, invece, sversa quotidianamente ingombranti e spazzatura per strada. Nessuna bonifica dopo giorni

Dopo 4 giorni, tutto è ancora lì. Nessuna azione del Comune per rimediare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti

Le foto documentano la situazione.