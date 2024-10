All’Istituto Comprensivo Orazio Lazzarino, la visita speciale di Anna Barbaro

L’atleta paralimpica Anna Barbaro costituisce un raro modello di abnegazione e forza di volontà, fulgido esempio per i giovani. La classe Quinta A, plesso di Via Quarnaro, dell’Istituto Comprensivo Orazio Lazzarino di Gallico diretto dalla Dottoressa Antonina Marra, non si è lasciata sfuggire l’imperdibile occasione. Coordinati dal docente Carlo Arnese, approfittando di una breve pausa dall’intensa attività agonistica dell’atleta reggina, attività che la porta costantemente in giro per il mondo, l’hanno invitata nella loro classe per intervistarla ed approfondire temi ed argomenti che fanno parte del loro percorso sia didattico che umano.

Anna Barbaro, puntualmente affiancata dalla sua inseparabile Nora, il cane guida che la segue costantemente da molti anni, ha raggiunto i giovani studenti, ansiosi ed entusiasti, i quali le hanno dato il benvenuto intonando in inglese un classico canto natalizio “White Christmas” e dopo una prima, reciproca presentazione, nel corso della quale Anna ha raccontato loro, con un approccio molto delicato, di come, paradossalmente, la sua vita sia cambiata, arricchendosi, col sopravvenire della cecità, gli alunni hanno posto le prime domande alla gioviale ospite che ha risposto a tutte le loro grandi e piccole curiosità , raccontando della sua attività sportiva, del suo incontro con Nora, dei suoi gusti personali, delle sue passioni ed anche delle sue paure e difficoltà e di come le abbia affrontate e superate, ma anche degli stati nei quali ha trovato un approccio alla diversità molto difforme e maturo rispetto al nostro paese.

La musica è stata il filo conduttore che ha scandito i tempi del lungo e proficuo scambio; Anna, oltre che una plurimedagliata, è anche vicinissima al completamento degli studi di conservatorio e si può considerare a tutti gli effetti una polistrumentista con un “orecchio assoluto” che è divenuto nel tempo ancora più sensibile. Sotto lo sguardo vigile ed attento di Nora, la piacevole conversazione è andata avanti per quasi due ore, gli allievi avrebbero voluto trattenere Anna per molto tempo, ma i tempi imposti dagli allenamenti, per un’atleta professionista sono serratissimi, e così, dopo un abbraccio corale, per congedarsi hanno interpretato, sempre in lingua inglese, il brano di John Lennon Imagine, il cui testo, inneggiante alla pace ed all’uguaglianza si è incastonato perfettamente con i profondi temi trattati nel corso dell’incontro. Una esperienza questa molto formativa ed importante per gli alunni, la conoscenza della campionessa ha arricchito molto il loro bagaglio umano, ma crediamo che anche Anna Barbaro, abbia ricevuto emozioni e attenzioni che ricorderà senz’altro, emozioni cristallizzate nel lungo abbraccio che gli allievi hanno voluto fortemente dare alla loro graditissima ospite.