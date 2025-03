Reggio, la scuola ‘Falcomatà-Archi’ brilla nelle gare scientifiche nazionali

A chi si chiede come sia evoluta la scuola negli ultimi anni o che non ritiene che gli studenti di oggi abbiano le conoscenze o competenze delle generazioni precedenti, a chi ancora crede che il livello di istruzione nelle scuole del Sud Italia sia inferiore di quello raggiunto nelle scuole del settentrione, si può rispondere guardando i fatti.

Le competizioni scientifiche promosse dal Ministero

Nel corso degli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con prestigiose realtà di ambito scientifico presenti sul territorio nazionale, organizza una serie di competizioni in ambito matematico e scientifico, volte a stimolare ed accrescere nelle nuove generazioni l’interesse per lo studio di queste discipline.

La partecipazione dell’IC “Falcomatà-Archi” alle Olimpiadi e ai Giochi scientifici

Eventi come le Olimpiadi di Problem Solving, i Campionati italiani di Astronomia, i Giochi Matematici del Mediterraneo, hanno visto infatti il ​​coinvolgimento attivo ed entusiasta di migliaia di studenti su tutto il territorio nazionale, con risultati di tutto rispetto per le scuole del meridione e in particolare per Reggio Calabria.

Anche quest’anno, l’istituto Comprensivo “Falcomatà–Archi” ha partecipato a tutte le gare riportando risultati notevoli anche a livello nazionale.

I numeri della partecipazione ei risultati ottenuti

L’istituto reggino ha partecipato con 382 ragazzi della scuola secondaria e 343 alunni della primaria, portando alla selezione 25 alunni. Alla finale di Area dell’8 Marzo tenutasi presso il Liceo Scientifico “A.Volta” l’Istituto “Falcomatà-Archi” ha conquistato 9 premi su 18 totali. Fra questi, gli alunni Giuseppe Marcianò della classe 1B del plesso Klearkos e Antonino Battaglia della classe 4A del plesso Santa Caterina, concorreranno alle finali nazionali che si terranno a Palermo il 19 Maggio.

Fasi delle gare e risultati su scala nazionale

La Fase di Preselezione, che si è svolta il 18 dicembre presso le scuole iscritte, consisteva nella compilazione di un questionario con 30 domande a risposta multipla distribuite in tre livelli di difficoltà. A livello nazionale sono stati selezionati 1128 studenti (354 per la categoria Junior 1, 293 per la categoria Junior 2, 298 per la categoria Senior e 183 per la categoria Master), ammessi alla Gara Interregionale 2025, tenutasi il 26 febbraio.

L’eccellenza reggina alla Finale Nazionale di Astronomia

Per il quarto anno consecutivo, anche grazie al supporto straordinario offerto dal Planetario Pitagora nella persona della Prof.ssa Angela Misiano e di tutto lo staff che la coadiuva, un bravissimo studente, tra le migliori eccellenze che la scuola reggina possa vantare, è riuscito a raggiungere la Finale Nazionale che, quest’anno si terrà a Teramo dal 6 al 9 Maggio. Si tratta di Simone Rosato della classe 3A della scuola secondaria “Pirandello”.

I Campionati Nazionali di Problem Solving

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione del sistema nazionale d’istruzione – propone inoltre, il progetto di informatica “Campionati Nazionali di Problem Solving” (OPS), che promuove competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici.

A questa competizione l’Istituto reggino partecipa ormai da 7 anni, avendo già ottenuto risultati notevoli. In seguito ad un percorso di studio e conoscenza di alcuni “problemi ricorrenti” e di algoritmi alla base dei linguaggi di programmazione informatici (pseudolinguaggio), 11 alunni selezionati tra le classi terze della scuola secondaria stanno concorrendo alla fase regionale in vista dell’appuntamento alla finale nazionale che si terrà il 12 Aprile a Cesena, presso la Facoltà di Ingegneria e Scienze Informatiche.

Le parole della Dirigente Serenella Corrado

“Le competenze di base in ambito matematico-scientifico sono uno dei principi fondanti del sapere, cardine della costituzione di una personalità culturalmente solida”, commenta la Dirigente Scolastica Serenella Corrado, “per questo motivo abbiamo sempre incentivato la partecipazione alle competizioni nazionali, come fonte di stimolo allo studio di tali discipline e per l’acquisizione di un approccio scientifico che appare sempre più necessario per le professioni del futuro. La sana competizione e la capacità di mettersi in gioco facendo leva proprie sulle conoscenze e risorse, inoltre, sono tra i fattori costitutivi di una personalità forte e serena, valori a cui nella nostra azione educativa siamo sempre stati molto attenti.

Per questo motivo, nel porgere i più vivi complimenti agli studenti che hanno già portato a casa le loro medaglie e nel fare un sentito in bocca al lupo ai nostri ragazzi che sono in procinto di affrontare le prove nazionali, raccomandiamo loro di vivere questa esperienza con la massima serenità e positività.

Un sentito ringraziamento va, infine, al Dipartimento matematico-scientifico, in particolare al Prof. Maurizio Polito, alla Prof.ssa Agata Roschetti e alla maestra Rossella Messina, che hanno guidato la formazione degli studenti senza lesinare gli sforzi e dimostrando dedizione al lavoro, passione ed entusiasmo.”