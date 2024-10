Equipe medica reggina fa ritorno dalla missione umanitaria a Betlemme – FOTO

È rientrata l’equipe medica dell’Istituto Nazionale Azzurro guidata dal Presidente Cav. Lorenzo Festicini, dalla Missione Umanitaria in campo medico nella città di Betlemme.

L’equipe formata da Medici di Reggio Calabria altamente specializzati ha permesso al prestigioso Istituto culturale con sede a Roma, di offrire dal 6 al 12 maggio cure gratuite.

Spesso, per situazioni socio-economiche, risulta ancora oggi difficile l’accesso a cure mediche essenziali per una parte della popolazione mondiale, per queste drammatiche ragioni con le sue concrete attività l’Istituto cerca di alleviare le situazioni difficili in cui versano tanti esseri umani.

“Desidero ringraziare il responsabile medico Dott. Antonello Faraone e tutti i Dottori per la straordinaria opera che si è compiuta con l’Istituto in Palestina”.

Il Presidente dell’ I.N.A. Cav. Lorenzo Festicini, che ha coordinato in Terra Santa la missione, ha aggiunto:

“Un particolare ringraziamento al Sindaco della città di Betlemme Adv Anton G. Salman al Suo ufficio relazioni internazionali nelle persone di Dott.Albert Saleh e Dott.ssa Nadine Nasser per aver creduto in questo progetto e per consolidare ancora una volta i rapporti diplomatici, culturali ed internazionali con l’I. N. A.”.

Per ringraziare i vertici dell’Istituto il Ministro della Salute Palestinese, la Dott.ssa Mai Alkaila ha voluto incontrare personalmente i Dottori ed il Presidente Festicini per congratularsi del lavoro svolto aggiungendo parole di apprezzamento per i medici e per lo straordinario lavoro internazionale e diplomatico dell’Istituto.

L’Istituto prima di salutare la città di Betlemme ha donato apparecchiature mediche/sanitarie alla struttura Health for community di Betlemme.