Festival tematici a Reggio: la VII Commissione approva la mozione di Quartuccio

Alla luce del notevole successo di pubblico riscontrato nell’arco di tutto il 2024, si fa strada la proposta di istituzionalizzare i Festival tematici pianificati dall’Amministrazione comunale e distribuiti su diversi mesi in modo da garantire una continua vivacità culturale sul territorio. Un passo in avanti in questo senso si è concretizzato con l’approvazione da parte della Settima Commissione (Istruzione, formazione e lavoro; Cultura e sport; Politiche giovanili; Tempo libero), presieduta da Marcantonino Malara, di una mozione proposta dal consigliere Filippo Quartuccio sulla quale si sono espressi favorevolmente 9 componenti dell’organismo consiliare, mentre altri 7 si sono astenuti.

La mozione, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, ha come obiettivo l’adozione di una delibera di Giunta comunale che preveda l’istituzionalizzazione di determinati eventi quali: il “Cilea Liric & Classic Music Festival”, che ha attivato collaborazione tra artisti locali e internazionali, nonché la fruttuosa sinergia con il Conservatorio “Francesco Cilea”; il “Radici Festival”, che ha promosso la musica popolare calabrese e del Sud Italia; “Uno schermo sul mare – Lo specchio dipinto”, che grazie a una consistente rassegna di proiezioni ha permesso a molti cittadini di condividere un’esperienza nuova e suggestiva nella cornice del Waterfront; “Morgana Festival – Reggiofest 2024 – Cultura diffusa”, che ha garantito la propagazione di un’offerta culturale variegata (musica, danza e teatro) in luoghi diversi dal centro storico della città.

L’obiettivo principale è provvedere «ad una programmazione e pianificazione degli interventi culturali già diversi mesi prima della realizzazione degli stessi – si legge nel testo della mozione – consentendo, in tal modo, una sempre migliore organizzazione in linea con quelli che sono i bisogni della comunità in termini di potenziamento della cultura e degli eventi di spettacolo».

Quartuccio, a margine della seduta della Commissione, ha dichiarato: