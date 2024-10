Reggio, termina con successo il ‘Cilea Liric&Classic Music Festival’

Un meteo avverso ed imprevisto ieri sera non ha fermato il tanto seguito Festival che ha inondato di musica, canto e tanto altro la città dal 23 di questo mese.

Grazie all’audacia dei tecnici, dopo un acquazzone riversato sulla città fino ad un’ora prima dell’inizio del concerto, e soprattutto alla determinazione dell’Orchestra del Teatro Cilea, che ha accettato di suonare con mille problemi dovuti al mal tempo, come il palco bagnato ed altro, si è concluso il Festival con il tanto atteso concerto “Musica e Cinema”.

Con la direzione del M° Alessandro Bagnato e la Regia di Claudio Bagnato, la voce splendida di Maria Cristina Larizza,l’armonica di Stefano Caccamo, il clarinetto di Michele Giovinazzo e tanti altri solisti, l’orchestra ha eseguito pagine immortali del Cinema internazionale, il tutto condotto da un brillante Gigi Miseferi che ha saputo col suo sorriso e la sua professionalità gestire una scaletta molto variegata.

La sorpresa, ma forse non troppo, è stata l’alta affluenza di pubblico in Arena, che finito il maltempo è accorsa per il desiderato concerto. La platea e gli spalti opportunamente asciugati sono stati ampiamente occupati dal pubblico. Festival concluso e successo da incorniciare.

Il Direttore Artistico del Festival, il M° Alessandro Tirotta, nel ringraziare per l’ennesima volta il sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere Filippo Quartuccio, l’assessore Carmelo Romeo e tutta la squadra operativa del comune, dalla Dirigente Pace al Dott. Giovanni Cucinotta, sempre presente ad ogni evento, ed il Conservatorio di Musica Francesco Cilea e il suo Direttore Francesco Romano, dichiara:

“Abbiamo lavorato tanto ed in tempi stretti per la riuscita di questo Festival, e mi ritengo molto felice perché la risposta del successo è sotto gli occhi di tutti ed ampiamente condivisa. La gente ha apprezzato la qualità degli eventi, la varietà dei programmi, le nuove idee di ascolto e di location, i solisti, direttori ed attori di altissimo livello, la qualità sempre confermata del Coro Cilea e dell’Orchestra cittadina. I luoghi dei concerti sempre affollatissimi. Si raccolgono i frutti di anni di dedizione e lavoro per dimostrare che la serietà professionale e l’amore per la propria città possono generare cultura di massa, da un genere ritenuto erroneamente di nicchia ed invece di metro internazionale. La musica classica e la lirica sono un nostro patrimonio da vivere e difendere, e la gente numerosissima presente ne è stata la risposta. Mi sono battuto sempre per una causa, che dopo questi anni di lavoro, si è dimostrata vincente”.

Conclude: