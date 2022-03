A 'Italia’s Got Talent' il numero unico al mondo del reggino Beppe Gatto

Reggio Calabria protagonista del celebre programma televisivo 'Italia's Got Talent'. Il reggino Beppe Gatto (CLICCA QUI per vedere il video) ha una grande passione nata quando era piccolo: la sua amata bicicletta. Sul palco di Italia’s Got Talent ha portato un numero unico al mondo che ha le premesse di essere complicato ma non impossibile.

Pedalando in equilibrio sulla sua bicicletta, Beppe sfila improvvisamente il manubrio rimanendo senza una guida. Sorprendendo tutti, l’esibizione si trasforma in un concerto di musica popolare con tamburelli e altri strumenti venuti sul palco per accompagnarlo. La sfida però non si ferma qui, per concludere il tutto Beppe rimette a posto il manubrio della bicicletta tornando alla posizione iniziale.

Per Elio osservarlo è stato come mangiare una pasta fatta in casa: un’esperienza casalinga e sufficientemente assurda per farlo innamorare! Per tutti i giudici non può essere che un verdetto positivo. Beppe torna a casa pedalando con quattro Sì!