Rientro a scuola, IA e dati degli studenti: le verifiche da non trascurare

Il dossier “No-training non significa Zero Data Retention” richiama scuole e PA alla cautela sui dati sensibili

Con il rientro a scuola riprende la produzione di PEI, PDP, verbali, relazioni educative, profili di funzionamento, verifiche adattate e altra documentazione che può contenere dati personali, informazioni sanitarie, elementi sulla disabilità, situazioni familiari e valutazioni riferite a minori.

L’intelligenza artificiale rende ormai molto semplice analizzare o riscrivere questi documenti, ottenendo in pochi secondi un risultato formalmente professionale. Proprio questa facilità può nascondere il passaggio più importante: quale percorso compiono i dati inseriti per generare la risposta?

Eliminare soltanto nome e cognome non garantisce sempre una reale anonimizzazione. Classe, territorio, diagnosi, date, episodi personali, composizione familiare e altri dettagli, soprattutto quando combinati, possono rendere nuovamente identificabile lo studente. Il rischio nasce spesso dalla buona fede: si ritiene di avere protetto il documento, mentre una parte significativa delle informazioni personali continua a essere presente.

La tesi del dossier

La tutela dei dati non dipende soltanto dal modello utilizzato o dal marchio del provider. Dipende dal percorso completo del dato, dal momento in cui l’utente lo inserisce fino alla cancellazione di ogni eventuale copia.

Tre concetti da tenere distinti

No-training : indica che, nelle condizioni applicabili, input e output non vengono utilizzati per addestrare o migliorare i modelli. Non significa automaticamente che non siano conservati.

: indica che, nelle condizioni applicabili, input e output non vengono utilizzati per addestrare o migliorare i modelli. Non significa automaticamente che non siano conservati. Retention : indica se, dove e per quanto tempo il contenuto rimane memorizzato. I cicli possono variare tra conversazioni, file, cache, funzioni stateful, controlli antiabuso e servizi collegati.

: indica se, dove e per quanto tempo il contenuto rimane memorizzato. I cicli possono variare tra conversazioni, file, cache, funzioni stateful, controlli antiabuso e servizi collegati. Zero Data Retention (ZDR): indica che, nel perimetro approvato e per le funzioni compatibili, il provider non conserva il contenuto dopo l’elaborazione, secondo le condizioni ed eventuali eccezioni dichiarate. Non è un bollino universale e non garantisce, da sola, l’intera applicazione cliente.

Anche quando il provider applica condizioni restrittive, reverse proxy, strumenti di monitoraggio, error tracking, code di elaborazione, database e backup dell’applicazione possono ricreare altrove la traccia che si voleva evitare.

Quattro ambienti che non devono essere confusi

Chat consumer — È governata dall’account individuale, dalle impostazioni e dalle condizioni del servizio rivolto al pubblico. Offre un controllo organizzativo ridotto e, secondo un approccio prudenziale, non dovrebbe essere utilizzata con documenti di terzi non pubblici o contenenti dati personali reali. Servizio enterprise — Può offrire identità organizzative, amministrazione centralizzata, accordi sul trattamento dei dati e clausole no-training. Occorre comunque verificare retention, connettori, funzioni stateful, subprocessori e configurazione effettivamente attiva. API dietro un gateway controllato — Consente all’organizzazione di inserire un’applicazione tra l’utente e il modello. Il backend può minimizzare e pseudonimizzare l’input, autorizzare soltanto determinati endpoint, disattivare funzioni non necessarie, applicare controlli e registrare metadati tecnici senza conservare il contenuto. L’API offre maggiori possibilità di governo, ma non è automaticamente priva di retention. Sistema locale o privato — Può evitare che il contenuto venga trasmesso a un provider esterno. Anche in questo caso la sicurezza non è automatica: collegamenti in uscita, telemetria, log, accessi, raccolte RAG, aggiornamenti, librerie e backup devono essere realmente governati e verificati.

Sette conclusioni operative

La chat consumer è un canale esterno di trattamento. Prompt, allegati, servizi collegati e metadati seguono le condizioni del prodotto consumer. Revisione e retention non sono ipotesi astratte. Le policy possono prevedere periodi di conservazione, eccezioni legate alla sicurezza e possibili revisioni umane. No-training non equivale a Zero Data Retention. Addestramento e conservazione rispondono a finalità e controlli differenti. L’API è preferibile soltanto se è controllata. Endpoint, parametri, log, storage e funzioni devono essere imposti e verificati dall’applicazione. Il locale offre maggiore sovranità, non sicurezza automatica. Egress, telemetria, accessi, supply chain e backup restano rischi concreti. Gli adempimenti normativi e le garanzie tecniche richiedono prove distinte. Contratto, documentazione e configurazione effettiva devono essere coerenti tra loro. Per scuola e pubblica amministrazione la cautela deve essere più alta. Minori, salute, disabilità, PEI, PDP, valutazioni e procedimenti possono richiedere misure rafforzate e ambienti più controllati.

Otto verifiche prima di utilizzare l’IA con dati non pubblici

Il contenuto viene utilizzato per addestrare il modello? La clausola no-training deve coprire input, output, allegati e feedback. Quale retention si applica? Occorre verificare lo specifico progetto, endpoint, modello e funzione utilizzata. File e funzioni stateful seguono cicli separati? Conversazioni, file, vector store, cache, grounding e memoria possono avere regole diverse. Chi può leggere il contenuto? Revisione umana, ruoli autorizzati, escalation e accessi devono essere documentati. Dove avviene il trattamento? Regione, subprocessori, servizi globali ed eventuali trasferimenti richiedono una valutazione distinta. Che cosa registra l’applicazione cliente? Proxy, monitoraggio, error tracking, database, code e backup non devono ricreare log contenenti i documenti. Quali strumenti aggiungono altri destinatari? Web search, browser, connettori, MCP e servizi esterni possono avere proprie condizioni e retention. Come viene provata la cancellazione? TTL, procedure automatiche e test periodici devono produrre un riscontro verificabile.

Che cosa il dossier non afferma

Non sostiene che ogni servizio cloud sia illecito o insicuro.

Non afferma che una chiamata API garantisca automaticamente l’assenza di retention.

Non presenta un sistema locale come sicuro senza hardening e governance.

Non considera la ZDR del provider una garanzia sufficiente per l’intera applicazione.

Non sostituisce il parere del DPO o la valutazione giuridica del singolo trattamento.

La raccomandazione è proporzionare l’ambiente al rischio. Le chat consumer possono essere utilizzate per informazioni pubbliche o realmente sintetiche. Nei casi ordinari, un’API inserita in un gateway controllato può offrire maggiori possibilità di governo. Per le categorie più sensibili, un’elaborazione locale o privata può ridurre l’esposizione a terzi, purché l’infrastruttura sia realmente chiusa, mantenuta e sottoposta a verifica.

Dal dossier «No-training non significa Zero Data Retention» di Francesco Silvaggio.