L’Italia già qualificata sconfitta contro l’Ungheria

L’Italbasket a Reggio Calabria dopo oltre 20 anni per una partita di qualificazione agli Europei. Le quattro vittorie sulle cinque partite fin qui disputate garantiscono il primo posto nel girone B alla squadra di Pozzecco. Molto equilibrio nei primi due quarti di gioco. L’Italia prova a farsi avanti nel terzo quarto, ma viene ampiamente raggiunta e superata a metà dell’ultimo quarto. Vani gli ultimi tentativi di avvicinamento da parte degli azzurri.

PRIMO QUARTO

Un errore per compagine. Reuvers per l’Ungheria. Severini da tre. Perl per gli ungheresi. Goloman da tre (3-7). Diversi errori per compagine. Coach Pozzecco chiama Time Out. Diouf per gli azzurri, risponde Perl. Spagnolo per il -2 dell’Italia. Akele dalla lunga distanza per il 10 a 9. Keller dalla lunetta, due su due. Keller per il +3 dell’Ungheria. Si chiude il primo quarto sul 10 a 13.

SECONDO QUARTO

Akele della lunga distanza, risponde da tre Vojvoda. La tripla di Pongo vale il +6. Spagnolo dalla lunetta, due su due. Sarr per gli azzurri (17-19). Keller per Ungheria. Sarr per il 19 a 21. Spagnolo dalla lunetta, due su due (21-21). Caruso da sotto per il sorpasso Italia. Ancora Caruso per gli azzurri. Coach Okorn chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Varadi da tre. Vojvoda dalla lunga distanza. Perl dalla lunetta per fallo tecnico all’Italia. Reuvers per il +5. Diouf per gli azzurri. Perl per l’Ungheria. Pozzecco chiama Time Out. Coach Okorn chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 27 a 32 per l’Ungheria.

TERZO QUARTO

Diouf dalla lunetta, due su due. Reuvers dalla lunetta, uno su due. Tripla di Pajola (32-33). Diversi errori per compagine. Spagnolo dalla lunetta, due su due. Bortolani da tre. Akele per l’Italia. Coach Okorn chiama Time Out. Pongo su tiro da tre, uno su tre ai liberi. Ungheria a canestro. Bortolani ai liberi, due su su due. Diouf da sotto. Akele da tre. Perl e poi Pongo per l’Ungheria (46-40). Perl porta il punteggio sul -4, risponde Bortolani. Akele da sotto. Si va all’ultimo quarto sul 50 a 42.

ULTIMO QUARTO

Vojovoda da tre, risponde Bortolani dalla lunga distanza. Keller per l’Ungheria. Goloman per gli ospiti. Vojvoda per l’Ungheria. Tripla di Perl. Vojvoda in penetrazione (53-56). Akele per il -1, risponde Perl. Vojvoda per gli ungheresi. Keller per gli avversari. Somogyi dopo aver recuperato palla. Coach Pozzecco chiama Time Out. Spagnolo in sospensione (57-64). 2:57 al termine. Akele dalla lunetta, due su due. A Somogyi risponde Spagnolo. Diouf segna e guadagna la lunetta, trasforma il supplementare (64-66). Time Out di squadra. Perl da sotto. Ancora Perl ai liberi, due su due. Coach Pozzecco chiama Time Out. Tripla dell’Italia. Vojvoda dalla lunetta, due su due. Risultato finale 67-71 per l’Ungheria.