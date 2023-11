Italiane in Champions League, chi agli Ottavi con l’Inter?

Tra pochi giorni si entrerà davvero nel vivo della fase a gironi della Champions League. Sono appena due le giornate mancanti e delle quattro rappresentanti del calcio italiano, soltanto l’Inter ha già il pass per gli Ottavi, pur dovendo ancora fare i conti con il Real Sociedad per decidere chi delle due farà sua la leadership del Gruppo D. Per Lazio e Milan impegnate stasera e per il Napoli, saranno dunque 180 minuti di passione al fine di conquistare un traguardo importante, il primo di una stagione che per le tre nominate è cominciata fra alti e bassi.

Tra le tre, al momento la più accreditata è il Napoli, sul quale le scommesse champions puntano con decisione: il Real Madrid tira le fila ed è già alla fase successiva, il Napoli ha 7 punti in classifica e il suo passaggio è praticamente scontato visto l’1.03 con cui è valutato in confronto al 7.75 dello Sporting Braga che segue i partenopei a 4 lunghezze di distanza.

Anche la Lazio, a 1.41, ha forti chances di farcela; è seconda nel gruppo E alle spalle dell’Atletico Madrid (1.04) con il quale si scontrerà il 13 dicembre: decisiva diventa probabilmente la sfida dell’Olimpico del 28 novembre contro il Celtic, mentre gli spagnoli di Simeone potrebbe mettere fuori gioco gli olandesi del Feyenoord (2.00). Certo i biancocelesti affrontano un periodo un po’ così, di profonda incertezza e la sconfitta subita in campionato dalla Salernitana (che fino a quel momento non aveva mai vinto) ha acceso più di un campanello dall’allarme nella dirigenza guidata da Lotito, che ora si attende un prontissimo riscatto proprio contro gli scozzesi, contro i quali il successo non potrà venire meno per tanti motivi!

Più complicata la strada che deve percorrere il Milan, terzo nel Gruppo F, ma rilanciatosi grazie al perentorio successo sul Paris Saint Germain. La quota dell’undici di Piola si attesta al momento a 2.15 contro quelle decisamente superiori dei francesi (1.35) e del Borussia Dortmund (1.45). Proprio i tedeschi però, sono i prossimi avversari dei rossoneri e quindi la contesa del «Meazza» del 28 novembre, dove il Diavolo si avvarrà anche dell’importante presenza del patron Gerry Cardinale, diventa davvero dirimente perché un successo di Leao e soci può completamente sparigliare le carte.

Tutte hanno dunque le loro buone chances a seguire l’Inter in una competizione che lo scorso anno ha visto le italiane grandi protagoniste. Come dimenticare infatti il meraviglioso Napoli di Spalletti? Per larghi tratti infatti, ha incantato con un gioco fantastico, battuto solo dal Milan che si è regalato una favolosa semifinale, dove nulla ha potuto contro i cugini dell’Inter che, a Istanbul, ha sfiorato il colpaccio contro il super Manchester City nella finalissima.

E’ ancora l’undici neroazzurro, peraltro, a guidare il gruppo e non solo perché ha già la qualificazione in tasca. E’ il modo in cui è arrivato questo passaggio così rapido, decisamente inusuale, da parte di Lautaro e soci che l’hanno fatto proprio in appena 360’ minuti. Una spiegazione sta proprio nella scorsa stagione. L’essere approdati alla finalissima, ha conferito al gruppo squadra costruito da Marotta ed Ausilio, una fortissima convinzione nell’ambiente, e questo in campo si nota, si tocca con mano. C’è una personalità diversa in tanti giocatori di Simone Inzaghi: da Acerbi a Dimarco, da Darmian a Barella, da Calhanoglu a Lautaro, fino al rendimento subito top, di un attaccante del calibro di Thura che, per come si è adattato subito al gioco interista, ha stupito il popolo neroazzurro!