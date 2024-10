Ancora un successo per l’Italica Sport: è campione regionale under 14 di pallanuoto

Nelle finali disputate a Reggio Calabria si è vissuta una grande giornata per tutta la pallanuoto calabrese. Le quattro squadre si sono affrontate in altrettante sfide (due semifinali e due finali) in cui non è mai mancata la sportività..Buona anche la presenza di pubblico. I complimenti vanno a tutte le partecipanti. A partire dalla Cosenza Pallanuoto, quarta classificata. La Rari Nantes Auditore Crotone si è guadagnata l’accesso al podio vincendo la finale per il terzo posto.

Il trofeo, invece, è andato all’Italica Sport. In mattinata i ragazzi di Giacomo Mannino hanno superato in semifinale la Rari Nantes Auditore Crotone (16-5 il punteggio finale). Vittoria ovviamente anche nella finale pomeridiana con l’Arvalia Nuoto Lamezia (18-5).

Due successi che hanno confermato l’andamento di una stagione in cui l’Italica Sport ha dimostrato di essere la squadra più forte. I dati parlano chiaro: solo vittorie nel cammino dei giovani pallanuotisti reggini.

“La vittoria del campionato – ha evidenziato il direttore generale Antonino Rossi – è uno step di crescita importante nel percorso dei nostri ragazzi. Da risultati di questo tipo possono imparare che il sacrificio e il lavoro in allenamento portano a traguardi importanti”.

Non vuole fermarsi, dunque, l’Under 14 dell’Italica Sport. “Questo – ha spiegato il dg – è un gruppo che si allena e gioca insieme da più anni. Quasi tutti hanno iniziato a praticare pallanuoto insieme. Anche per questo sono coesi dentro e fuori dal campo. Continuando così in futuro potranno ambire ad obiettivi ancora più importanti”.

C’è soddisfazione in casa Italica Sport per un trofeo che si aggiunge a quello della prima squadra che solo una settimana prima aveva vinto il campionato di Promozione. La stagione, però, non è finita. C’è ancora un impegno importante per la società che il 18 giugno parteciperà alla Final Four del Campionato Regionale Fin Under 12 in programma a Crotone.

“Molti dei giocatori che saranno in campo in quell’occasione – ha evidenziato Rossi – fanno già parte del gruppo Under 14. Scegliamo spesso di far giocare i nostri atleti anche con i più grandi. Questo è un modo per stimolarli a fare meglio. Siamo felici dei risultati che stiamo ottenendo, ma il nostro primario obiettivo è facilitare il percorso di crescita dei ragazzi”.