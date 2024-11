J-Ax e Fedez insieme in concerto a Soverato

Soci d’affari, ma non solo. Fedez e J-Ax ampliano la loro collaborazione, passando dall’etichetta Newtopia al palco, dove saranno protagonisti per un evento live estivo nella nostra Calabria.

I due famosissimi e irriverenti rapper italiani organizzano infatti un imperdibile concerto insieme, a Soverato, in provincia di Catanzaro.

Promoter dell’evento Maurizio Senese della Esse Emme Musica, nonché mente della Summer Arena di Soverato, struttura con ben oltre 4000 posti a sedere e un mega palco dove J-Ax e Fedez si esibiranno, e dopo di loro seguiranno una serie di eventi musicali dal vivo facenti parte della stagione estiva.

Il live congiunto sarà il coronamento di una stagione particolarmente fortunata per entrambi, che hanno conquistato anche la scena mediatica grazie ai talent show X-Factor e The Voice. Sempre grandi successi per i due artisti: J-Ax ha pubblicato come ultimo album “Il bello d’esser brutti”, affermando così il suo ritorno discografico; Fedez invece con il suo ultimo disco “Pop-hoolista” è già stato certificato doppio disco di platino.

“La promozione turistica avviene anche attraverso gli eventi musicali – ha detto Senese – La Summer Arena sarà il grande teatro all’aperto della regione, motivo in più per venire a Soverato”.

L’appuntamento è il 15 Luglio 2016, ore 22:00, Summer Arena Soverato!