Da Nord a Sud l'abbraccio dei Governatori a Jole Santelli

I Governatori di tutta Italia, da nord a sud, hanno salutato la Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. La sua prematura scomparsa lascia una profonda ferita non solo nel territorio da lei condotto, ma anche all'interno del mondo politico all'interno del quale ha lavorato per tanti anni.

Il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, ha espresso il suo cordoglio:

"Sono sconvolto dalla scomparsa di Jole, cara amica e rappresentante straordinaria e appassionata del sud. Ci siamo confrontati anche con determinazione ma senza far mancare mai il rispetto reciproco. Non posso credere di non poterla piu vedere al nostro tavolo. È una perdita incolmabile per la Calabria, per il mezzogiorno e per l'Italia intera. Sono vicino alla sua famiglia, a tutto il centrodestra e, soprattutto, a tutti coloro che le volevano bene. Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria, per rispetto di Jole la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata".

I messaggi dei Governatori da nord a sud

Ognuno a suo modo i Presidenti delle Regioni italiane hanno manifestato, sin da subito, vicinanza alla Calabria ed alla famiglia della Governatrice. Di seguito le parole dalla Lombardia alla Sicilia.

Luca Zaia - Lombardia

"Resto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Jole Santelli, presidentessa della Regione Calabria. Jole era energia, determinazione, amore per sua terra che amministrava con passione.

Ci mancherà. Un abbraccio ai suo familiari e alle persone a lei care".

Vincenzo De Luca - Campania

"Esprimiamo il nostro più vivo cordoglio per la morte del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli, una donna coraggiosa che ha saputo combattere fino in fondo la sua battaglia. La nostra vicinanza fraterna ai familiari, al Consiglio Regionale, e a tutti i cittadini della Calabria".

Alberto Cirio - Piemonte

"Ciao Jole. Mi mancherai tanto".

Eugenio Giani

"Un abbraccio enorme da tutta la Toscana alle calabresi e ai calabresi che questa mattina sono stati svegliati da una terribile notizia: la scomparsa della propria Presidente di Regione.

Jole Santelli ha lottato contro il cancro con una straordinaria voglia di vivere, una determinazione ammirabile.

Fino all’ultimo ha mantenuto dignità e sorriso, alla sua famiglia va il nostro cordoglio. Oggi tutti ci sentiamo più addolorati.

Che la terra ti sia lieve, Jole".

Marco Marsilio - Abruzzo

"Perdo una cara amica e collega, sono letteralmente travolto da questa terribile notizia. Ciao Jole".

Attilio Fontana - Lombardia

"Ho incontrato il Presidente Jole Santelli in diverse riunioni di lavoro dettate dall’emergenza pandemica, ho sempre apprezzato la sua visione razionale, costruttiva e quel modo di porgere le sue tesi sempre elegante ma deciso. Partecipo a nome dei lombardi al cordoglio della famiglia e dell’intera Calabria".

Stefano Bonaccini - Emilia Romagna

"È deceduta questa notte Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria. È una notizia che mi lascia sgomento. Eravamo stati eletti assieme, lo scorso 26 gennaio. Ed assieme abbiamo collaborato, in questi mesi, per contrastare la pandemia. L'Emilia-Romagna si stringe attorno alla comunità calabrese. Un abbraccio forte ai familiari. Ciao Jole, la terra ti sia lieve".

Nello Musumeci - Sicilia

"Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa dell’amica e collega Jole Santelli. Una donna appassionata e coraggiosa, qualità che hanno caratterizzato il suo percorso politico, ricco di successi e la sua intima lotta contro una malattia subdola e letale. La #Calabria, ma tutta la politica italiana, perde oggi una grande protagonista con la quale, sin dal giorno della sua elezione alla guida della Regione avevamo avviato un confronto sereno e leale volto al perseguimento di una strategia comune finalizzata al progresso e al miglioramento delle condizioni del Sud. Esprimo a nome mio personale e del governo regionale profondo cordoglio ai familiari e alla comunità della Calabria".

Michele Emiliano - Puglia

"Sono sconvolto da questa notizia che ci coglie impreparati. Abbiamo lavorato fianco a fianco in tutti questi mesi. Ci siamo conosciuti, stimati. Abbiamo collaborato sempre. E siamo diventati amici. Adesso questo dolore grandissimo e improvviso. Dalla Puglia ci uniamo alla Calabria e ci stringiamo alla tua famiglia, ai tuoi cari, a tutta la tua comunità".

Nicola Zingaretti - Lazio

"La scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei Democratici".

Giovanni Toti - Liguria

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Una grande donna, forte e capace, che ha lavorato per la sua terra sino all’ultimo giorno. Non solo una grande perdita per la Calabria ma per tutta l’Italia. Ci stringiamo alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia in questa triste giornata".

Francesco Acquaroli - Marche

"Sono profondamente addolorato per l'improvvisa e prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Calabria, donna forte e determinata che ha dimostrato sempre un amore autentico per la sua terra e la sua gente. Esprimo, a nome mio e dell'intera comunità marchigiana, un sincero cordoglio e vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. La Calabria perde oggi una guida esemplare e una persona perbene che ci mancherà".