Jova Beach Party a Roccella, Jovanotti: “Lasceremo la spiaggia meglio di come l’abbiamo trovata”

Mancano poche ore ormai all’evento tanto desiderato dai reggini, amanti della musica di Jovanotti. Alle ore 15:30 parte il Jova Beach Party di Roccella Ionica, un evento che sarà ricordato come un concerto epocale.

Mai prima di adesso era stata creata una macchina organizzativa di tali dimensioni a Roccella, con un vero e proprio villaggio del divertimento sulla spiaggia. Migliaia di reggini sono in partenza in queste ore per raggiungere il proprio beniamino che intanto si diverte su Instagram e crea l’attesa per l’evento dell’estate 2019.

“10 agosto domani!!!!!!!!!!!! preparate i vostri desideri migliori, meravigliatevi e divertitevi come i pazzi! Ci sarà una lineup di ospiti musicali favolosa e si gode fino a notte fonda. Iniziamo presto gettatevi nell’avventura da quando volete, noi iniziamo con i live alle 1530. Lasceremo la spiaggia meglio di come l’abbiamo trovata con la collaborazione di tutti e dimostreremo che oggi lo spirito del rock’n’roll è sempre ribelle: pace, amore e tutela dell’ambiente. Si puó fare, lo stiamo facendo in ogni spiaggia. Vi aspetto ragazzi! #jovabeachparty @jovabeachparty @wwf #gioiapura non vedo l’ora. (p.s. @tridentmusicofficial presto darà i dettagli sul rimborso o recupero #vasto. Andiamo avanti, niente di rilevante è mai facile e senza coraggio)”.

