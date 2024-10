Jovanotti, aspettando il concerto di Roccella arrivano la “Beach Radio” e la “Beach App”

Se già di per sè il Jova Beach Party sembrava l'inizio di una nuova era dei concerti, le novità con cui Lorenzo Cherubini sta stupendo i suoi fan non sono da meno

Se già di per sè il Jova Beach Party sembrava l’inizio di una nuova era dei concerti, le novità con cui Lorenzo Cherubini sta stupendo i suoi fan in questi giorni, non sono da meno.

Proprio ieri infatti, a due mesi dal debutto nelle spiagge più belle d’Italia, Jovanotti ha lanciato la “Beach Radio” e la “Beach App“.

Leggi anche

BEACH APP

L’app è completamente gratuita. Gratis il download e gratis tutti i servizi offerti e i contenuti. Compatibile per Android e per IOS. L’app oltre che per mantenervi sempre aggiornati sulle tappe del tour di Jovanotti, diventerà la vostra inseparabile guida al momento del concerto vero e proprio. Il sistema è stato infatti sviluppato per rispondere a tutte le domande relative ai nuovi party.

Come muoversi all’interno del villaggio? Quali mezzi prendere per arrivarci? Dove sarebbe meglio parcheggiare? Cosa è possibile portare con sè e cosa invece no?

Tutte le domande troveranno una risposta grazie a questa geniale invenzione, che semplificherà le vite dei fan.

BEACH RADIO

“È un radio senza algoritmo, nel senso che la programmazione la faccio io per chi ha voglia di sentirla, seguendo un flusso di emozioni e di pensieri”.

Sono queste le parole del cantante italiano che ha conquistato intere generazioni e che è pronto a registrare tantissimi sold out data la grande quantità di biglietti già venduti.

Leggi anche

Grazie alla radio sarà possibile ascoltare una playlist di migliaia di brani on air che Lorenzo ama e che fanno parte della sua storia. Ma Jova Beach Radio è soprattutto Lorenzo DJ, i suoi programmi/ session da 45 minuti ognuno con chiacchierate inedite, musica dal vivo e rarità, anche la versione demo di alcune hit, con il racconto esclusivo della nascita dei pezzi. Le Jova session sono qualcosa di prezioso per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di viaggi e di racconti.