Jova Beach a Roccella, tutte le disposizioni del comune

Il mega concerto di Jovanotti in provincia di Reggio già stato definito 'l'evento dell'anno'. Come arrivare in macchina, treno o autobus, le disposizioni e limitazioni.

Il prossimo 10 agosto si terrà a Roccella il concerto di Lorenzo Jovanotti. Si tratta di un evento di grandissima portata che attirerà nella nostra cittadina circa 30.000 persone e che perciò impegnerà una imponente macchina organizzativa per la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

E’ una grande occasione per aumentare la visibilità di Roccella e che avrà delle evidenti ripercussioni favorevoli sul suo indotto economico.

Ovviamente nel giorno del concerto e nei giorni immediatamente precedenti e successivi potranno esserci dei disagi per chi risiede o trascorre le sue vacanze a Roccella. Lavoreremo per limitare al minimo le difficoltà che potranno insorgere e proprio per questo vogliamo dare alcune indicazioni utili a garantire le migliori condizioni di sicurezza.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DEI VEICOLI NEL CENTRO ABITATO

A partire dalle ore 21.00 del giorno 10 agosto 2019 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 agosto 2019 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sui seguenti tratti di strada:

Perimetro di Piazza San Vittorio

Via Lacchi, Via Giardini e vie non denominate poste immediatamente a sud di Via Giardini: su queste strade saranno riservati i posti per i parcheggi gratuiti delle auto.

Via Trastevere nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con Via Cappelleri e l’incrocio con Via Porto, dove sarà ubicata la fermata della navetta che trasporta gli spettatori dai parcheggi gratuiti al Lungomare.

Via Corrado Alvaro e Via della Libertà

Via Nuova

Lungomare Sisinio Zito per tutta la sua estensione. Inoltre d alle ore 21.00 del 9 agosto e fino alle ore 12.00 dell’ 11 agosto non sarà consentito l’accesso e la circolazione sul Lungomare Sisinio Zito in nessun tratto dello stesso. La strada in questione sarà raggiungibile esclusivamente a piedi.

Dalle ore 8.00 del giorno 10 agosto fino alle ore 04.00 del giorno 11 agosto, non sarà consentito l’accesso al centro abitato di Roccella . Le auto provenienti da Marina di Gioiosa e da Caulonia non dirette al concerto saranno quindi deviate sulla variante alla Statale 106.

Per motivate ragioni e su specifica istanza verrà rilasciato dal Comando di Polizia Locale un permesso straordinario di transito. Il permesso di transito, NECESSARIO PER POTER ACCEDERE AL CENTRO ABITATO DI ROCCELLA NEL PERIODO DI VALIDITA’ DEL DIVIETO DI ACCESSO, potrà essere ritirato da lunedì 5 agosto 2019 a venerdì 9 agosto 2019 presso gli Uffici della Polizia Municipale siti a Roccella Ionica, in via Sonnino, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per ottenere il permesso di transito è necessario presentare un documento di identificazione e la carta di circolazione del proprio autoveicolo.

In ogni caso, è consigliabile evitare di utilizzare l’auto o altri mezzi per spostarsi da Roccella nella giornata del 10 agosto 2019 e fino alle primissime ore del giorno 11 agosto 2019.

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del giorno 10 agosto e dalle ore 23.00 del 10 agosto fino alle ore 03.00 del giorno 11 agosto sarà totalmente vietata la circolazione all’interno del centro abitato di Roccella . Nessun veicolo, salvo quelli autorizzati, potrà quindi circolare in questo lasso di tempo.

COME ARRIVARE ALL’AREA DEL CONCERTO

Ricordiamo che il concerto si terrà nel tratto di spiaggia immediatamente alle spalle del Porto delle Grazie Lato Nord.

L’Area del Concerto sarà raggiungibile esclusivamente a piedi percorrendo il Lungomare Sisinio Zito che sarà accessibile in tre punti:

Il Varco Dogana, riservato a chi arriva in motociclo;

Il Varco Ponte Rossetti, riservato a chi giunge in auto parcheggiando nei parcheggi pubblici di Via Lacchi e Via Giardini;

Il Varco Ponte Zirgone, riservato a chi giunge in auto parcheggiando nei parcheggi a pagamento in Contrada Vasì, a chi giunge in autobus e a chi giunge in treno.

ARRIVARE IN AUTO

PER CHI ARRIVA IN AUTO PROVENENDO DALLA A2 SALERNO – REGGIO CALABRIA

Prendere l’uscita per Rosarno e da qui proseguire in direzione SGC Jonio Tirreno. Dalla SGC Jonio Tirreno uscire a Marina di Gioiosa Jonica e imboccare la Variante 106 in direzione Taranto.

Uscire a Gioiosa Est e alla rotatoria seguire le indicazioni per l’Area Concerto. Le auto, fino a saturazione dei posti disponibili, saranno parcheggiate nei parcheggi pubblici di Via Lacchi e Via Giardini. Da qui gli spettatori raggiungeranno il Varco Ponte Rossetti mediante navette a pagamento.

Al termine del concerto le navette ripartiranno da Ponte Rossetti per accompagnare gli spettatori ai parcheggi di via Lacchi e via Giardini.

Ad avvenuta saturazione dei posti disponibili le auto saranno deviate sulla Var. 106 per giungere al parcheggio privato a pagamento di C.da Vasì. Qualora si intendesse direttamente raggiungere il suddetto parcheggio, all’ uscita Gioiosa Est proseguire fino all’uscita Caulonia e da qui seguire le indicazioni per il Parcheggio a Pagamento.

Dal Parcheggio a Pagamento gli spettatori raggiungeranno il Varco Ponte Zirgone mediante navette a pagamento.

Al termine del concerto le navette ripartiranno da Via Corrado Alvaro per accompagnare gli spettatori ai parcheggi a pagamento di C.da Vasì.

PER CHI ARRIVA IN AUTO PROVENENDO DALLA SS 106 DA REGGIO CALABRIA

Alla rotatoria con incrocio Var. 106 seguire le indicazioni per l’Area Concerto. Le auto, fino a saturazione dei posti disponibili, saranno parcheggiate nei parcheggi pubblici di Via Lacchi e Via Giardini. Da qui gli spettatori raggiungeranno il Varco Ponte Rossetti mediante navette a pagamento.

Al termine del concerto le navette ripartiranno da Ponte Rossetti per accompagnare gli spettatori ai parcheggi di via Lacchi e via Giardini.

Ad avvenuta saturazione dei posti disponibili le auto saranno deviate sulla Var. 106 per giungere al parcheggio privato a pagamento di C.da Vasì. Qualora si intendesse direttamente raggiungere il suddetto parcheggio, all’ uscita Gioiosa Est proseguire fino all’uscita Caulonia e da qui seguire le indicazioni per il Parcheggio a Pagamento.

Dal Parcheggio a Pagamento gli spettatori raggiungeranno il Varco Ponte Zirgone mediante navette a pagamento.

Al termine del concerto le navette ripartiranno da Via Corrado Alvaro per accompagnare gli spettatori ai parcheggi a pagamento di C.da Vasì.

PER CHI ARRIVA IN AUTO PROVENENDO DALLA SS 106 DA CATANZARO

Prima della rotatoria con incrocio Var. 106 si giunge al parcheggio a pagamento di C.da Vasì. Qualora si intendesse raggiungere il parcheggio pubblico di Via Lacchi e Via Giardini, immettersi sulla Var. 106 e prendere uscita Gioiosa Est.

Dal parcheggio a pagamento gli spettatori raggiungeranno il Varco Ponte Zirgone mediante navette a pagamento.

Al termine del concerto le navette ripartiranno da Via Corrado Alvaro per accompagnare gli spettatori ai parcheggi a pagamento di C.da Vasì.

Il costo di trasporto navette comunicato dal gestore è di € 3,00 per persona per biglietto A/R.

Il costo comunicato dal gestore del parcheggio a pagamento di C.da Vasì è di € 15,00 per auto. Il gestore del parcheggio è contattabile al numero 3485606764

ARRIVARE IN MOTO

PER CHI ARRIVA IN MOTO PROVENENDO DALLA A2 SALERNO – REGGIO CALABRIA

Prendere l’uscita per Rosarno e da qui proseguire in direzione SGC Jonio Tirreno. Dalla SGC Jonio Tirreno uscire a Marina di Gioiosa Jonica e imboccare la Var. 106 in direzione Taranto.

Uscire a Gioiosa Est e alla rotatoria seguire le indicazioni per l’Area Concerto.

Le moto raggiungeranno il Lungomare Sisinio Zito dal Varco Dogana e parcheggeranno negli stalli a pagamento riservati sul lungomare medesimo. Da qui gli spettatori raggiungeranno a piedi l’area concerto.

PER CHI ARRIVA IN MOTO PROVENENDO DALLA SS 106 DA REGGIO CALABRIA

Alla rotatoria con incrocio Var. 106 seguire le indicazioni per l’Area Concerto.

Le moto raggiungeranno il Lungomare Sisinio Zito dal Varco Dogana e parcheggeranno negli stalli a pagamento riservati sul lungomare medesimo. Da qui gli spettatori raggiungeranno a piedi l’area concerto.

PER CHI ARRIVA IN MOTO PROVENENDO DALLA SS 106 DA CATANZARO

Alla rotatoria incrocio Var. 106 imboccare la Variante.

Uscire a Gioiosa Est e alla rotatoria seguire le indicazioni per l’Area Concerto.

Le moto raggiungeranno il Lungomare Sisinio Zito dal Varco Dogana e parcheggeranno negli stalli a pagamento riservati sul lungomare medesimo. Da qui gli spettatori raggiungeranno a piedi l’area concerto.

Il costo dei parcheggi a pagamento è di € 3,00 per motociclo.

ARRIVARE IN TRENO

Dalla stazione di Roccella seguire le indicazioni per l’Area Concerto. Il Lungomare Sisinio Zito si raggiunge a piedi dal Varco Ponte Zirgone.

ARRIVARE IN AUTOBUS

Tutti gli autobus sosteranno su Via Corrado Alvaro per la discesa degli spettatori, che raggiungeranno il Lungomare Sisinio Zito dal Varco Ponte Zirgone. Gli autobus saranno poi parcheggiati lungo la carreggiata della SS 106. A fine concerto gli spettatori raggiungeranno il proprio autobus a piedi.

Siamo certi che sarà compresa l’importanza del pieno rispetto delle regole di circolazione sopra riportate e per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi al Comando di Polizia Municipale ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o contattare il numero 0964863324.