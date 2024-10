Judo – Successo per la reggina Fortunio: medaglia d’argento in Portogallo

Non c’è che dire l’European Cup Juniror 2018, svoltasi sabato e domenica a Coimbra in Portogallo, è stata una tappa ricca per l’Italia che con 2 ori, 4 argenti e 5 bronzi si è posizionata al quarto posto su 25 nazioni partecipanti. Uno dei quattro argenti italiani è stato conquistato da Anna Fortunio nella categoria -78kg, atleta reggina della Fortitudo 1903.

La Fortunio dopo aver sconfitto la portoghese Sousa e la spagnola Travieso, guadagna la semifinale con l’olandese Vere Van Stratum vincendola con uno splendido Ippon (massimo punto in un incontro di judo); si ritrova così, in finale, faccia a faccia con l’altra portoghese Patricia Sampaio che, pur occupando al momento la seconda posizione nel ranking mondiale, ha dovuto faticare non poco per strappare l’oro alla reggina.

Si ferma a un incontro vinto su tre l’altro judoka della Fortitudo, Ivan Pizzimenti, che dopo essere stato ripescato e aver vinto contro lo svedese Hytonen deve lasciare il passo all’israeliano Ron Wagner che comunque non raggiungerà la finale, tutta dominata dai russi Dimitri Kharitonov e Mirzo Shukoriev.