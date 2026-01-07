SGS Fortitudo 1903: 123 anni di storia, cultura e sport

Il 6 gennaio 1903 nasceva a Reggio Calabria una realtà destinata a segnare profondamente la storia sportiva e culturale della città: la SGS Fortitudo 1903. Nel 2026, la Fortitudo festeggia 123 anni di vita, un traguardo straordinario che racconta molto più di una società sportiva: racconta un’identità, una comunità, una tradizione che attraversa generazioni.

In oltre un secolo di attività, la Fortitudo ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di giovani, famiglie e appassionati, diventando un vero e proprio patrimonio morale e sociale della città di Reggio Calabria.

La sua storia si intreccia con quella della città stessa, accompagnandone le trasformazioni, le difficoltà e le rinascite, sempre fedele ai valori che ne hanno ispirato la fondazione: lealtà, sacrificio, rispetto, appartenenza.

Oggi la SGS Fortitudo 1903 ha la propria sede storica nel Centro Sportivo “M. Pellicone”, in via Frangipane 13, luogo simbolo di sport, aggregazione e formazione per intere generazioni di reggini.

All’interno del centro sorge il Museo dello Sport “Gennaro Portanova”, dedicato al fondatore della storica realtà, custode di cimeli, fotografie e testimonianze che raccontano oltre un secolo di imprese, sacrifici e passione.

Quel luogo non è soltanto una struttura sportiva, ma una vera e propria casa della memoria: uno spazio dove passato, presente e futuro della Fortitudo dialogano ogni giorno, offrendo a giovani e visitatori il senso profondo di ciò che significa appartenere a questa storia.

Gli atleti della Fortitudo praticano discipline che da sempre rappresentano l’essenza dello sport educativo e formativo: judo, lotta, karate e pesistica. Sport che richiedono rigore, autocontrollo, rispetto dell’avversario, forza mentale e fisica — valori che coincidono perfettamente con la missione storica della società. Su quei tatami, su quelle pedane, generazioni di giovani hanno imparato a conoscere se stessi, a superare i propri limiti, a vincere e perdere con dignità.

La Fortitudo non è mai stata soltanto competizione e risultati. È stata — ed è — scuola di formazione umana, luogo dove generazioni di ragazzi hanno imparato il valore dell’impegno quotidiano, della disciplina, della solidarietà e del gioco di squadra. In ogni allenamento, in ogni gara, in ogni iniziativa sociale e culturale, la Fortitudo ha trasmesso un messaggio chiaro: lo sport è uno strumento per crescere insieme, per costruire cittadini consapevoli e comunità più forti.

Celebrare 123 anni significa onorare il passato, ma soprattutto rinnovare una promessa verso il futuro. La Fortitudo 1903 continua a investire sui giovani, sull’educazione sportiva, sulla promozione dei valori autentici dello sport, mantenendo viva una tradizione che non smette di evolversi. Oggi come nel 1903, la Fortitudo è casa, è famiglia, è appartenenza.

Un luogo dove la maglia non è solo un colore, ma una storia da rispettare e portare avanti con orgoglio. A 123 anni dalla sua fondazione, la SGS Fortitudo 1903 continua a camminare con lo stesso spirito che l’ha vista nascere: forte, unita, fedele ai propri valori.

In occasione di questo storico anniversario, il Presidente Prof. Riccardo Partinico desidera esprimere il più profondo ringraziamento ai Presidenti che lo hanno preceduto: S.E.R. Gennaro Portanova, Avv. Diego Vitrioli, Dott. Giovanni La Camera, Avv. Marco Calogero, Prof. Raimondo Zagami, Dott. Giuseppe Romeo, Dott. Giulio Romeo, Avv. Michele Salazar e Prof. Giuseppe Pellicone (attuale Presidente Onorario) e anche a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno guidato e custodito la Fortitudo 1903 offrendo alla città di Reggio Calabria un patrimonio artistico, culturale e sportivo di inestimabile valore, e che, ieri come oggi, hanno contribuito a scrivere e continuano a scrivere questa straordinaria storia.

Buon 123° anniversario, Fortitudo 1903, che il tuo cammino sia ancora lungo, luminoso e ricco di nuove vittorie sportive e umane.