Karate: La ‘Fortitudo 1903’ si conferma al primo posto tra le società calabresi FIJLKAM

La “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria, società sportiva tra le più prestigiose d’Italia, insignita del “Collare d’Oro al Merito Sportivo CONI” e della “Medaglia d’Onore FIJLKAM”, lo scorso 5 ottobre al Palasport “Borsellino” di Vibo Valentia ha partecipato alla fase regionale di qualificazione dei Campionati Italiani Esordienti FIJLKAM.

Gli “amaranto” si sono confermati ancora una volta protagonisti assoluti del Karate calabrese conquistando il primo posto tra tutte le società calabresi,

Quattordici atleti che hanno disputato la gara del Kumite nelle diverse categorie di peso maschili e femminili ottenendo risultati importanti: nove medaglie complessive e sette qualificazioni per le finali nazionali, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 al PalaPellicone di Ostia Lido.

Gli atleti reggini sono stati allenati e seguiti in gara dalle due punte di diamante della “Fortitudo 1903”, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, uniche atlete nella storia del Karate calabrese a partecipare alle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo e che oggi offrono la loro esperienza tecnica, tattica e psicologica ai numerosi giovani che a Reggio Calabria si avvicinano a questo sport per sviluppare le capacità motorie, per frequentare un luogo sicuro e per prepararsi ad affrontare la vita.

I risultati degli atleti della “Fortitudo 1903”

-Rebecca Pinto, medaglia oro, cat. 40 kg (qualificata);

-Alexandru Petre Tatomir, medaglia oro, cat. 48 kg (qualificato);

-Robert Musat, medaglia oro, cat. 75 kg (qualificato);

-Anita Cuzzola, medaglia argento, cat. 50kg (qualificata);

-Fabio Liamani Chiricosta, medaglia argento, cat. 63 kg (qualificato);

-Chiara Amoddeo, medaglia bronzo, cat. 56kg (qualificata);

-Giuseppe Sanzo, medaglia bronzo, cat. 63 kg (qualificato);

-Simone Polimeni, medaglia bronzo, cat. 75kg;

-Sofia Saccà, medaglia bronzo, cat. 45kg;

-Stefano Laganà, quinto classificato, cat. 48kg;

-Gabriele Russo, quinto classificato, cat. 63 kg;

-Maria Elena Ferrara, settima classificata, cat. 50 kg;

-Saverio Morabito , settimo classificato, cat. 53 kg;

-Ettore Ferraro, settimo classificato, cat. 63 kg.

Le dichiarazioni del Presidente della “Fortitudo 1903” Riccardo Partinico:

“Abbiamo raggiunto, anche questa volta, uno dei nostri scopi principali che è quello di passare una domenica di sport e di serenità, assieme agli atleti ed alle loro famiglie, indipendentemente dal risultato, anche se è stato ottenuto nel migliore dei modi. Educare e formare i ragazzi, garantire equità e rispetto sono alcuni degli altri obiettivi della nostra missione. Mi auguro che i nostri atleti riescano ad affermarsi anche in campo nazionale e che il frutto di tanti anni di sacrifici venga ripagato con un sorriso sul podio. Ringrazio i genitori degli atleti per aver affidato i loro figli alla “Fortitudo 1903” ed i Rossella Zoccali ed Alessandra Benedetto per l’impegno profuso“.