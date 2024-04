Katya Gentile lascia Forza Italia: 'Capacità, competenze e merito non vengono apprezzati'

La consigliera regionale Katya Gentile lascia Forza Italia.

Lo annuncia in una nota in cui si dice “rammaricata per ciò che poteva essere e non è stato” e parla di “logiche di partito bieche e masochiste”. E contestualmente comunica il passaggio al gruppo misto della Regione, (possibile un suo passaggio nella Lega).

“Ho aspettato con pazienza che le cose cambiassero – afferma nella nota Gentile – ed ho esperito tutti i tentativi possibili, ma non ci sono stati segnali di miglioramento, se non a parole. Dopo la morte di Berlusconi, purtroppo, di Forza Italia è rimasta solo la facciata. Al di là delle belle parole, le capacità, le competenze ed il merito non vengono apprezzati ed il ruolo di consigliere regionale continuamente svilito e mortificato”.

Katya Gentile è figlia del già consigliere e assessore regionale Pino e presidente della VI commissione consiliare Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.