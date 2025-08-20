Morgan direttore artistico del Kaulonia Festival: ‘La musica è festa, ma serve contraddistinguersi’

“«La musica è festa. Non c’è nulla di più nobile di una comunità che esce di casa per condividere l’ascolto come gesto collettivo di grande civiltà».

Con queste parole Morgan ha presentato lo spirito con cui guiderà, insieme a Mimmo Cavallaro, la nuova edizione del Kaulonia Tarantella Festival, in programma a Caulonia dal 21 al 24 agosto 2025.

L’artista milanese, eclettico e mai scontato, ha spiegato:

«Sarà mia responsabilità proporre uno spettacolo fuori dalla retorica e cercare tematiche che non si sentono ovunque, perché non bisogna omologarsi ma bisogna contraddistinguersi».

Il tema scelto per questa edizione è la pace, filo conduttore che attraverserà concerti, workshop, incontri culturali e momenti di riflessione, trasformando il borgo reggino in un grande palcoscenico a cielo aperto, dalle 18 fino all’alba.

La presenza di Morgan viene salutata dagli organizzatori come «un valore aggiunto straordinario: la sua sensibilità artistica e la sua profonda conoscenza musicale offriranno al pubblico un percorso unico di valorizzazione della cultura popolare, riscoprendola con occhi nuovi e in continuo dialogo tra tradizione e innovazione».

Il programma delle serate

21 agosto : apertura con Movimento Terra , super gruppo di Fabio Macagnino che invita al cambiamento collettivo, seguito dalla Calabria Orchestra che, insieme a Morgan, proporrà un incontro tra grande canzone d’autore e radici popolari. Chiusura con i Cantori di Carpino .

: apertura con , super gruppo di Fabio Macagnino che invita al cambiamento collettivo, seguito dalla che, insieme a Morgan, proporrà un incontro tra grande canzone d’autore e radici popolari. Chiusura con i . 22 agosto : contaminazioni tra la Tarantella di Montemarano , la cantautrice calabrese Sarafine e l’energia folk-rock de L’Orchestraccia .

: contaminazioni tra la , la cantautrice calabrese e l’energia folk-rock de . 23 agosto : protagonista Carlo Faiello , poi la straordinaria presenza di Lina Sastri in uno spettacolo che unisce canto, recitazione e poesia. Finale con i giovani di Son’abballu .

: protagonista , poi la straordinaria presenza di in uno spettacolo che unisce canto, recitazione e poesia. Finale con i giovani di . 24 agosto: gran chiusura con Mimmo Cavallaro e Morgan in un concerto unico. Sul palco anche Nour Eddine Fatty, Pietro Cirillo e Marcello Cirillo.

Non solo musica: il festival ospiterà anche momenti di sensibilizzazione dedicati ai conflitti internazionali e riflessioni sul valore della cultura come strumento di pace.

«Morgan, uomo di cultura, ha avuto il coraggio di sostenere un pensiero non conformista, pagando il prezzo di questa libertà e dimostrando come la pace si ottiene con l’ascolto e la conoscenza», sottolineano gli organizzatori, ricordando anche la grafica originale realizzata dall’artista per questa edizione.

Fonte: Ansa Calabria