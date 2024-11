Kickboxing: il 13 settembre Rosario Presti (ex amaranto boxe) sfida il russo Aleksey Ulyanov a Kazan.

di Domenico Suraci – TATNEFT è una delle compagnie russe più grandi, riconosciute a livello internazionale. La produzione della Società per circa l’ 8% di tutti i prodotti del petrolio greggio viene svolta nella Federazione Russa e oltre l’ 80% del greggio prodotto in Tatarstan. Proprio nella stessa regione esattamente nella città di Kazan si svolgerà l’ultimo appuntamento del torneo di kickboxing (K-1 style) in cui dallo scorso febbraio 2014 hanno avuto inizio le fasi di qualificazione ad eliminazione diretta fra 16 atleti provenienti da tutto il mondo.In finale il prossimo 13 settembre si fronteggeranno il padrone di casa il russo Aleksey Ulyanov contro l’italiano Rosario Presti (30 anni il prossimo novembre), già conosciuto a Messina come The Sicilian Don Saro Presti ed allenato dal maestro francese Didier Le Borgne, con il quale collabora e si allena (nonostante le distanze logistiche).L’evento è stato menzionato nel corso della serata del 22 agosto dagli organizzatori e dalla gestione del lido Paschà di Messina, l’occasione è stata gradita per augurare al forte kickboxer messinese tutto l’affetto e la vicinanza del pubblico presente, regalando inoltre una pergamena con l’auspicio di portare la Tatneft Cup 2014 a Messina.Fa piacere evidenziare ogni tanto notizie positive per la nostra città, negli ultimi anni si sta imponendo in ambito sportivo come già recentemente accaduto nel ciclismo, nella pallanuoto e nel volley. Lo sport potrebbe essere un buon trampolino di lancio per molti giovani che in questa città spingono le istituzioni locali ad espletare progetti… Staremo a vedere! Saro Presti, nel suo passato, ha conosciuto anche la città di Reggio Calabria da dilettante (1° serie) presso l’amaranto boxe del maestro Giuseppe Fedele.