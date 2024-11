King of the Opera in concerto a Reggio Calabria

Aperte le prenotazioni per il concerto che l’artista toscano terrà alla Gilda degli Artisti di Reggio Calabria.

King of the Opera, dopo la recente serie di uscite web intitolata “Pangos Sessions” e che anticipa il nuovo album di inediti previsto per il 2016, ricostruisce l’alchimia tra la rilettura dei propri brani e quella di artisti a lui cari.

L’artista toscano darà vita sul palco della Gilda degli Artisti di Reggio Calabria alla rilettura di brani storici, cover e nuove composizioni. Atmosfere intime ed emotivamente coinvolgenti per un repertorio che riprende il formato voce e chitarra che aveva caratterizzato i suoi primi lavori.

La Gilda degli Artisti si dimostra ancora una volta terreno fertile per ogni genere di proposta di spessore, andando a chiudere un anno sotto un segno positivo. Saracinello nuovo focolaio di arte e solidarietà grazie ai progetti di questa associazione che ha saputo reinventarsi in un momento difficile, proponendosi in modo nuovo.

Per tutte le informazioni non resta che visitare il sito dell’associazione all’indirizzo www.gildaartisti.org