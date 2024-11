Al via il mondiale di Kitesurf a Gizzeria

È fissata per sabato 9 luglio, alle ore 11,00, al parco balneare “Hang Loose Beach”, organizzatore locale dell’evento, la conferenza stampa per illustrare gli appuntamenti sportivi di Kitesurf che, proprio a cominciare da domani, animeranno le acque di mare di Gizzeria, in Calabria (Italy). Le prime gare, sabato 9 e domenica 10 luglio, saranno quelle del campionato italiano “Tt Race” (gara mista di velocità e slalom con ostacoli), che farà da preludio al campionato del mondo in programma dal 13 al 17; gli eventi sportivi si concluderanno con il campionato italiano open di Windsurf fissati per il 24 ed il 25 luglio.

All’incontro con la stampa di domattina saranno presenti Mirco Babini, numero della Ika, la International kiteboarding association, in pratica il massimo esponente delle federazione mondiale, Simone Vannucci, campione italiano della specialità “hydro foil”, e Fabio Colella, presidente regionale della Fiv, Federazione italiana vela.