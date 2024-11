Kitesurf. Tra conferme e sorprese la seconda giornata di gare. 1596

Una conferma ampiamente prevista quella della vittoria di giornata, ieri, per Oliver Bridge, nella specialità “race”, alla seconda sessione di gare dell’European Kitesurf Championship, che, dal 24, si sta svolgendo a Gizzeria, in Calabria (Italy).L’inglese, campione europeo in carica, non ha manifestato nessuna intenzione di cedere il titolo, vinto proprio in questo tratto di mare calabrese lo scorso anno. Una classifica, quella di oggi, che ha registrato un’altra conferma con il secondo posto, come ieri, per Riccardo Andrea Leccese, molisano.Oggi il “race” ha ritrovato il campione del mondo, il tedesco Florian Gruber, che, dopo l’opaca prestazione della prima giornata, ha intrapreso una risalita in classifica guadagnando il terzo posto, dal quinti di ieri. Se c’è chi sale c’è, però, anche chi scende. È il caso dello spagnolo Alejandro Hernandez, che ha perduto la terza piazza. Sempre per il “race”, giornata di conferme anche nella categoria femminile con la russa Elena Kalinina, che ha ribadito la sua leadership, lasciandosi alle spalle, proprio come ieri, la svizzera Astrid Berz, seconda, e Tatiana Sysoeva, terza. Oggi, finalmente, il vento ha consentito lo svolgimento della specialità “free style” che ha registrato, a sorpresa, la vittoria di giornata, in campo maschile, del romano Gianmaria Coccoluto, vera rivelazione; secondo posto per Mario Rodwald, tedesco, già campione europeo di specialità in carica; terza posizione per Gabriele Garofalo, livornese. Tra le donne, sul gradino più alto del podio è salita Paula Novotna, della Repubblica Ceca, che si è lasciata dietro la toscana Francesca Bagnoli, campionessa italiana 2013. Gli atleti del “free style” si sono affrontati in sfide singole, uno contro uno; nell’arco di sette minuti hanno dovuto eseguire dodici evoluzioni, in un campo di gara delimitato da quattro boe, e di queste solo le migliori cinque sono state scelte dai giurati, così come da regolamento.Oggi riscenderanno in acqua tutti gli atleti sia nel “race” che nel “free style”, con la probabilità che, in questa seconda specialità, il campionato si concluda qualora Coccoluto, vincitore di oggi, si dovesse confermare in testa alla classifica. Le gare di “race”, lo ricordiamo, termineranno, invece, certamente soltanto domani 27 luglio.