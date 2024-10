Il “Kiwanis One Day” del Kiwanis Club Reggio Calabria

Grande successo per il Kiwanis One Day organizzato il 27 ottobre dal Kiwanis Club Reggio Calabria e dai suoi programmi sponsorizzati “K-Kids Cassiodoro Don Bosco Pellaro”, “Aktion Club Reggio Calabria”, “CKI Università Dante Alighieri”.

“Il Kiwanis One Day”, afferma Antonio Rotella, presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria, “è la giornata in cui i kiwaniani di tutto il mondo si mettono al servizio delle proprie comunità per supportarle e migliorarle. Noi ed i nostri programmi sponsorizzati, abbiamo organizzato una giornata interamente dedicata al sostegno della nostra città e dei bambini.”

La giornata ha avuto inizio presso la scuola Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro, dove i ragazzi del K-Kids hanno completato la verniciatura della staccionata del cortile abbellendone anche le aree verdi. Successivamente, il Kiwanis Aktion Club Reggio Calabria, un club composto interamente da disabili adulti, ha preparato ed offerto, grazie anche all’amorevole aiuto delle volontarie dell’associazione Agiduemila, il pranzo a ben 25 bambini appartenenti ai centri per minori “Domus Nazareth”, “Villa Bethania Christi” di Condera, e del centro diurno “La Provvidenza”. I ragazzi si sono poi divertiti con i giochi all’aperto ideati dalle socie del Kiwanis “CKI Università Dante Alighieri”. Ha preso parte al pranzo Francesco Valenti, Segretario del Kiwanis International European Federation.

Il Kiwanis One Day si è concluso in serata presso il Teatro F. Cilea con la presentazione di un importante progetto di beneficenza promosso dal Kiwanis Club Reggio Calabria insieme all’Officina dell’Arte. Per questa stagione teatrale, una parte del ricavato verrà infatti devoluta a sostegno dei bambini autistici che svolgono la Terapia Multisistemica in Acqua presso l’associazione reggina “Intorno a me 1000 colori”. Alla presentazione del service è seguito lo spettacolo “Mi Piace” di Gabriele Cirilli, al quale erano presenti alcuni bambini autistici, ospiti dell’Officina dell’Arte, che hanno potuto beneficiare di una divertente serata teatrale.

Per rimanere aggiornati sulle attività del Kiwanis club Reggio Calabria, chiunque può visitare la pagina web www.kiwanisclubreggiocalabria.it; il gruppo facebook “Kiwanis Club Reggio Calabria” e iscriversi alla newsletter scrivendo a kcreggiocalabria@kiwanis.it .