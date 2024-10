Klaus Davi a Montecatini Terme: ‘Proporrò gemellaggio con San Luca’

Il massmediologo e consigliere di amministrazione del Carnevale di Viareggio Klaus Davi domani sarà ospite delle Terme Tettuccio di Montecatini, alle ore 17.30, per partecipare al nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Acqua in bocca, ma non troppo”.

Per l’occasione, Davi sarà intervistato da Fabrizio Brancoli, direttore del Tirreno. “Sono molto contento di questa iniziativa, una delle prime a cui partecipo da consigliere comunale di San Luca, splendido comune calabrese sito nel meraviglioso Aspromonte. Un luogo in cui invito tutti ad andare per scoprirne le sue bellezze”, commenta Klaus Davi, che poi prosegue: “Se sarà presente anche il sindaco di Montecatini, Luca Baroncini, gli proporrò un gemellaggio con San Luca. Per noi è importante uscire dall’isolamento e promuovere l’offerta turistica. In questo la Toscana può esserci molto utile”.