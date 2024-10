Klaus Davi: ‘Con la ‘Ndrangheta non si scherza. Scarcerazione? Provvedimento folle…’

Ospite del TG4, edizione delle 19, il massmediologo Klaus Davi ha espresso la propria opinione in merito alle scarcerazioni e ai controlli effettuati mediante braccialetti elettronici.

Sono stati scarcerati importantissimi boss della ‘Ndrangheta. Hanno in mano il narcotraffico. Braccialetti elettronici? I narcotrafficanti comunicano con cellulari criptati, e neanche le Forze dell’Ordine riescono ad intercettarle. Dotati di questo apparecchio, possono ordinare, trasmettere ordini e commissionare la droga in Italia. Noi obblighiamo a far stare in casa la gente, e queste persone vengono messe in libertà senza avere alcuna certezza di costituire un’associazione per delinquere. Importantissimi magistrati come Gratteri si sono schierati contro la scarcerazione.