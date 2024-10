Reggio, Klaus Davi allontanato dal ‘Parco Le Ninfee’: le precisazioni della direzione

In riferimento all’articolo pubblicato da “Il Reggino“, “Elezioni Reggio, Klaus Davi allontanato dal piazzale Coop mentre distribuisce volantini”, la direzione del Parco Le Ninfee di Reggio Calabria tiene a precisare quanto segue:

“Il massmediologo candidato a sindaco nulla ha a che vedere con la Coop. Ad avvicinarlo, ed in seguito, a parlare con lui è stata la direzione del Parco Le Ninfee.

Klaus Davi ha capito perfettamente il motivo per cui è stato invitato dalla sicurezza ad interrompere la sua propaganda. Il regolamento interno del parco non consente la promozione di alcuna iniziativa politica, da qui il divieto di pubblicità valido per ogni candidato alle prossime elezioni comunali che si fosse presentato all’interno della struttura”.