Elezioni comunali, Klaus Davi a San Luca: ‘Lo Stato non tema la democrazia’

Venerdì 20 dicembre alle ore 12, Klaus Davi incontrerà i giornalisti a San Luca. Sarà l’occasione per fare il punto sulla sua candidatura a Sindaco del comune aspromontano in provincia di Reggio Calabria. All’incontro parteciperanno anche Giuseppe Brugnano e Giuseppe Silvaggio, candidati nella lista presentata da Davi nel 2019, in cui figuravano anche il testimone di giustizia Benedetto Zoccola e il geologo Carlo Tansi.

L’appello allo Stato e il richiamo al coraggio

L’auspicio del giornalista è che lo Stato Italiano dimostri, per una volta, lealtà e coraggio verso una terra segnata da pregiudizi e provvedimenti considerati autoritari e sbagliati.

“Il coraggio è una specie particolare di conoscenza: la conoscenza di come temere ciò che deve essere temuto e come non temere ciò che non deve essere temuto”, ha ricordato Davi, citando David Ben Gurion, il fondatore dello Stato di Israele.

“Lo Stato non deve temere la democrazia a San Luca”, conclude Klaus Davi.