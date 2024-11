Kristin Neidlinger crea il maglione dell’umore. Il capo che svela le emozioni cambiando colore

di Alessandro Sica – Volete fare sapere a tutti di che umore siete oggi? Il nuovo maglione prodotto da un’azienda di San Francisco è sicuramente quello che fa per voi. Kristin Neidlinger, designer fondatrice di Sensoree, spiega che l’idea è nata dal suo interesse per la tecnologia interattiva . La tecnologia è molto simile a quella delle macchine della verità: alle mani vengono applicati degli elettrodi che misurano fattori quali la temperatura e l’umidità delle mani. Il vostro stato d’animo viene così tradotto in colori: verde per la tranquillità, blu per il relax, viola per l’eccitazione, rosso per il nervosismo, e giallo per “l’estasi”.Se siete appassionati del colore e non avete paura di nascondere le vostre emozioni , questo allora è un outfit adatto a voi !