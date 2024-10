Campionati di Kumite: E’ di Reggio Calabria il Campione d’Italia

Grande soddisfazione per Mario Placanica, protagonista di uno straordinario successo

Sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani categoria Esordiente (anni 12-13) di Kumite. Una grande soddisfazione per il giovane Mario Placanica e per l’ASD Karate Catona Reggio Calabria. Oltre 500 gli atleti partecipanti alla manifestazione che si è svolta presso il Palapellicone di Ostia con il reggino che è stato davvero straripante in tutto il suo percorso arrivando fino alla finale dove ha condotto un match sempre offensivo, conquistando così l’ambito titolo nazionale.

Grande soddisfazione per l’atleta ma anche per tutta la squadra di tecnici e preparatori dell’ASD Karate Catona Reggio Calabria.