Reggio, il club Aremes Lillo Cavallo inaugura il 2026 con l’evento solidale ‘La Befana di ASI’ – FOTO

Il club Aremes Lillo Cavallo apre ufficialmente gli scenari del calendario 2026 con l’evento solidale La Befana di ASI, iniziativa promossa dalla Commissione ASI Solidale, presieduta dal dott. Antonio Durso. Un’attività di grande valore che ha visto l’adesione di oltre cento club federati ASI sparsi su tutto il territorio italiano.

Una diretta Facebook, magistralmente condotta dal dott. Luca Gastaldi, responsabile della comunicazione ASI, ha illustrato ai numerosi soci collegati la straordinaria capacità di solidarietà del mondo ASI, capace di trasformare la passione per i mezzi storici in un concreto aiuto verso il prossimo.

L’Associazione Reggina Mezzi Storici, guidata dal presidente Natale Romeo, di comune accordo con la presidente della Caritas di Reggio Calabria, dott.ssa Maria Angela Ambrogio, ha individuato come destinatario dell’iniziativa l’Emporio della Solidarietà di Genezareth “Un riparo per la crisi”. Una realtà che, da oltre 13 anni, come racconta la responsabile dott.ssa Angela Branca, offre supporto sensibile e concreto a chi attraversa periodi di difficoltà.

“Negli ultimi tempi – spiega la Branca – si è registrato un incremento di uomini separati tra i beneficiari dell’emporio. Oltre ai beni di prima necessità, viene garantito anche un importante supporto morale, elemento fondamentale per aiutare le persone a ripartire quando, in simili circostanze, viene spesso a mancare anche l’affetto”.

Poco prima della consegna dei pacchi solidali, a rubare la scena è stata la Befana che, con grande affetto, ha distribuito ai bambini presenti la tradizionale calza, accompagnata da un cappellino ricordo gentilmente offerto da Mafra.

All’iniziativa ha preso parte anche il parroco della Chiesa di Santa Maria della Neve, don Giovanni Gattuso, che ha espresso sincera gratitudine per aver contribuito a riempire gli scaffali dell’emporio. Presente inoltre il delegato della Commissione ASI Solidale, l’ing. Ferdinando Costantino, da sempre vicino al club reggino, che ha seguito con attenzione tutte le fasi dell’iniziativa.

Il presidente Natale Romeo si è detto profondamente soddisfatto e ha ringraziato tutti i soci e il direttivo del club per la sensibilità dimostrata, non solo in occasione della Befana di ASI, ma anche per la precedente raccolta fondi di 1.000 euro a favore dell’Associazione Angela Serra Locride ODV, realizzata durante il 5° Memorial Michela Totino, prematuramente scomparsa a causa di una grave malattia.

