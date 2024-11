La Bermè Viola Reggio Calabria espugna il palaBattisti e vince contro Omegna

Buona la seconda uscita stagionale per la Bermè Viola Reggio Calabria. A Verbania contro la Paffoni Omegna, i ragazzi di coach Giovanni Benedetto vincono col punteggio di 67-78. Nei primi due quarti la Viola riesce a imprimere il proprio gioco e da un buon parziale che le regala un vantaggio di venti punti, si va all’intervallo lungo con i neroarancio avanti di 8 punti. Al ritorno sul parquet Omegna prova a tornare a galla e avvicina la Bermè che però dopo un brutto parziale sfavorevole ritrova il bandolo della matassa e gestisce il vantaggio fino alla fine. Termina come detto 67-78 con Freeman sugli scudi. Per l’Americano neroarancio firma 27 punti con un 73% dal campo.

Paffoni Omegna-Bermè Viola Reggio Calabria 67-78 (20-22; 14-20; 12-12; 21-24)

Omegna: K. Moore 12, A. Zanelli 10, A. Iannuzzi 14, A. Casella 12, T. Smith 11, S. Oglina, G. Vildera 2, A. Cappelletti 6, D. Terenzi, L. Galmarini, R. Banach. Coach A. Magro.

Reggio Calabria: A. Freeman 27, R. Rullo 13, M. Ghersetti 10, C. Brackins 7, V. Spinelli 5, R. Marino, V. Costa, I. Lupusor 4, M. Mordente 1, H. Sindoni, A. Crosariol 11. Coach G. Benedetto.

Fonte: www.violareggiocalabria.it