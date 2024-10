La Biesse al Consiglio Regionale per parlare di “La comunità dei grani antichi e dei mulini storici a pietra attivi”

“La comunità dei grani antichi e dei mulini storici a pietra attivi” è l’iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Culturale Biesse no profit per il bene sociale e si terrà venerdì 24 febbraio alle ore 17,00 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

Sono previsti i saluti del Presidente Biesse, Bruna Siviglia; Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria; Francesca Giuffrè, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Reggio Calabria; Domenico Fiorello De Marco, Associazione Biesse.

Introduce: Pino Campisi, Presidente Acli Terra Calabria e seguiranno gli interventi: Antonio Blandi, TEO (Turismo dell’Esperienza e dell’Ospitalità) – Il Cammino del Piane; Giuseppe Bombino, Presidente dell’Ente Parco d’Aspromonte; Annunziato Vincenzo Nastasi, Associazione Biesse; Antonino Paolillo, Tecnologo Alimentare – Associazione Biesse e Laura Stilo, “Il grano jermano di Canolo”.

Modera l’evento la giornalista e socia Biesse, Francesca Martino.

“La Biesse, Associazione Culturale per il bene sociale sostiene l’imprenditoria e i prodotti della nostra terra – ha dichiarato Bruna Siviglia, Presidente Biesse – e il rilancio dei prodotti naturali della Calabria.

Il convegno ha lo scopo di riproporre i prodotti principali e il patrimonio agricolo che noi abbiamo e serve anche da stimolo agli imprenditori per investire maggiormente in questi prodotti fondamentali e preziosi – continua –

Ringrazio personalmente l’Acli e tutti i soci Biesse per la partecipazione a questo incontro, per le idee e i numerosi progetti che portano avanti. In modo particolare ringrazio i soci, la giornalista Francesca Martino e Nunzio Nastasi, che insieme hanno organizzato questo bellissimo e interessante meeting.

Ovviamente un ringraziamento è rivolto al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto che ha voluto patrocinare l’appuntamento – conclude – La nostra Associazione è sempre più presente nel territorio e mira a valorizzare tutto ciò che di bello e importante noi abbiamo. Vi aspettiamo numerosi venerdì 24 febbraio alle ore 17, 00 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, per saperne di più”.

Il convegno ha l’ambizione di muovere i primi passi per una fattivo e concreto lancio della condizione produttiva dell’agri-manifattura calabrese, generalmente modesta, e farla entrare in una area più vasta di commercializzazione delle eccellenze. Su questo è fondamentale i principi aggreganti della nuova comunità di produttori, artigiani, piccoli produttori e cittadini sostenitori, cioè i grani antichi, i mulini a pietra attivi, pastifici e panifici artigianali.