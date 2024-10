La BIESSE promuove “Conoscere per prevenire”

SEMINARIO DI STUDIO: DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE

“CONOSCERE PER PREVENIRE”

E’ un evento che ha l’obiettivo di sviluppare la cultura di protezione civile a livello territoriale, promuovendo l’informazione preventiva della popolazione e la conoscenza degli strumenti messi in campo per fronteggiare le emergenze.

L’Associazione BIESSE per il bene sociale no profit, nata lo scorso anno con l’obiettivo di portare avanti una serie di azioni volte al bene comune facendo rete, cioè lavorando insieme alle altre realtà presenti sul territorio, si è fatta promotrice di questa iniziativa per fare il punto sulla situazione della cultura di protezione civile nella realtà metropolitana di Reggio Calabria.

L’evento, sotto forma di Seminario di Studio, si svolgerà giorno 1 dicembre a partire dalle ore 17.00 presso la Sala Monteleone del Palazzo della Regione a Reggio Calabria.

Ad introdurre i lavori sarà la dott.ssa Bruna Siviglia, presidente della Associazione B.S., che presenterà la complessa tematica della cultura di Protezione Civile nei suoi vari aspetti, sviluppati poi dagli interventi dei relatori: l’architetto Giuliana Carmagnola, disaster manager già Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria fino al 2013, per quel che riguarda la redazione del piano di protezione civile e la sua diffusione presso la cittadinanza, la dott.ssa Licia Liuzza, già dirigente scolastico, per l’attività di promozione della cultura di protezione civile nelle scuole.

Infine il dott. Carlo Tansi, geologo e ricercatore del CNR, nel suo ruolo di capo della Protezione Civile della Regione Calabria. Sarà proprio lui a chiudere i lavori del seminario facendo il punto sulla situazione regionale ed indicando le possibili strategie da adottare per il futuro.

Un momento particolare all’interno del pomeriggio sarà quello offerto dall’Architetto Natale Cutrupi che reciterà la poesia in vernacolo “28 dicembre 1908” del poeta reggino Matteo Paviglianiti, che racconta i primi drammatici momenti del terremoto ed i sentimenti che affratellavano la popolazione improvvisamente colpita nelle persone e nelle cose più care.

All’evento saranno presenti tutte le associazioni di volontariato che operano nel campo della Protezione Civile: Pantere Verdi, Aquile, Anpana, Endas, ARI, Alba 04, Istituto per la famiglia, Cispana, Rangers del Mediterraneo-Ordine Teotonico, Unuci, I Lupi, Kronos, Gruppo Comunale, Guardie per l’Ambiente, Scuba Point di RC. Saranno inoltre presenti l’UNITALSI e la CROCE ROSSA ITALIANA, che presenterà una breve dimostrazione di primo Soccorso Sanitario e relativi comportamenti da adottare.

L’iniziativa, data la rilevanza della tematica trattata, gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria.

1 dicembre 2017 – ore 17.00 – Sala Monteleone del Consiglio Regionale

Organizzato da Associazione culturale BIESSE (Bene Sociale)