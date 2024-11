La boutique di Veronica Toscano esalta la qualità sartoriale. La stilista reggina: “Qui è tutto puro made in Italy”

di Fabiana Tripodi – Nel pomeriggio di sabato si è tenuto un aperitivo nella prima boutique monomarca della stilista Veronica Toscano, inaugurato nel 2013 a Roma in Piazza Cola di Rienzo n.60Le sue collezioni hanno un comune denominatore: tutto è puro made in Italy.I tessuti usati sono scelti con la massima cura, sono tutti tessuti italiani, così come italiane sono le maestranze utilizzate per il confezionamento. Le collezioni di Veronica Toscano hanno il pregio di durare nel tempo pur essendo di tendenza.Veronica Toscano, dopo varie esperienze con altri brand, disegna la prima collezione con la sua griffe nell’Autunno/Inverno 2009-2010. Nelle sue collezioni si ispira ad una donna bon ton del new look anni cinquanta. La sua è una donna raffinata e classica ma mai banale, reinterpretata secondo un linguaggio moderno ed innovativo.La stilista utilizza un simbolismo e dei tessuti che la identificano e la rendono riconoscibile. Tra i simboli ricorrenti ci sono chiavi, lucchetti, buchi della serratura, porte socchiuse, specchi, orologi. Lo specchio riflette la verità, la sincerità, è simbolo di saggezza e di conoscenza. L’orologio è il tempo che scorre, il desiderio di “cogliere l’attimo”, di vivere con intensità. La chiave è simbolo di custodia, di sicurezza, di alleanza e quindi di potere. Il lucchetto è il segreto, il non voler rivelare tutto. I tessuti usati sono: broccati, damascati, macramè, pizzi, matelassè, jacquard.Insomma una giovane ragazza di origine reggina che ha puntato tutto sul made in Italy, sull’ altissima qualità sartoriale che oltre alle vetrine prêt-à-porter, ha un angolo atelier riservato alla sua collezione couture dove è possibile richiedere a Veronica la realizzazione di un abito su misura disegnato in esclusiva ,seguendo le esigenze e i desideri della cliente.Scopri la nuova collezione anche su www.veronicatoscano.it e acquistquesti bellissimi capi glamour ,che esaltano la tua femminilità e ti fanno sentire la protagonista indiscussa del tuo mondo.Ph: Giulia MuloniaContacts:www.veronicatoscano.itwww.modeonagency.comwww.giuliamulonia.blogspot.itwww.mode0n.blogspot.it on line