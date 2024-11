La cake design spopola anche in riva allo Stretto con la reggina Marilena Martino

Da bambina respirava in cucina il profumo dello zucchero e dell’impasto senza mai distogliere lo sguardo dalla preparazione di dolci tipici calabresi fatti dalla mamma e dalla nonna perché per lei era importante fotografare ogni colore delicato, veder fluire tutto l’amore e la passione che c’è in ogni creazione. Marilena Martino, reggina doc, è una cake designer che, da sola, oggi riesce a realizzare meravigliose e buonissime torte per grandi e bambini. La sua creatività e la voglia di dar forma alle idee culinarie si impongono con forza due anni fa, durante il 40esimo compleanno del marito, con la creazione di una torta in pasta di zucchero. Molti pensano che fare una torta sia una cosa semplicissima ma in realtà è un disegno curato nei dettagli, è come se fosse un’opera d’ingegneria. Ma da mangiare fetta dopo fetta, anziché visitarla, piano per piano. Per “costruire” i capolavori golosi di quest’arte pasticcera, che ha origini anglosassoni, Marilena pur essendo un’autodidatta, si aggiorna con corsi di cake design per far suoi i segreti di questa professione “gustosa”. In ogni sua creazione si coglie lo stile critico e perfezionista di una vera artista con il desiderio di volersi sempre migliorare, anche se nelle sue produzioni, si vede già la perfezione e la cura estrema dei particolari. Il suo stile è inconfondibile: l’attenzione e la precisione che dedica alle decorazioni, agli sguardi dei pupazzetti che crea, al mix di colori che inserisce in ogni torta, alle farciture, alla scelta di prodotti sempre genuini, mostra la professionalità di una “progettista di torte” di alto livello. E se qualcuno le fa notare che quello che ha creato non è una semplice torta ma una vera opera d’arte, Marilena con modestia, dice: “Non credo lo siano, i miei dolci sono il frutto di una manualità che non pensavo di avere”. E sono proprio l’abilità manuale e un’innata creatività ma anche una buona tecnica abbinata alla conoscenza degli ingredienti e della loro lavorazione, gli elementi dominanti che fanno della reggina Martino una cake designer brava ad unire il gusto della pasticceria classica all’arte decorativa, il bello al buono. In Italia, la moda del cake design è ormai esplosa e molti si improvvisano in un lavoro che diverte ma che deve rispettare la pasticceria seria e certificata. Da qui, la scelta di Marilena di voler apprendere quotidianamente nuove tecniche di decorazione e di pasticceria, seguendo corsi di alta formazione, senza mai perdere di vista la qualità del prodotto commestibile e le rigide leggi italiane. Le sue torte sono il frutto di un design fortemente personalizzato e ogni decorazione, come ogni dolce realizzato, è unico: “proprio come ogni evento – postilla Marilena – che sia un matrimonio, compleanno, onomastico o battesimo. Per ogni torta lavoro dalle 10 alle 20 ore per mettere in risalto ogni minimo particolare e per rendere ogni evento indimenticabile oltre che particolarmente gustoso”.

