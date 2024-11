La Camera di Commercio protagonista dell’Internet Day

Anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria è protagonista dell’Internet Day italiano, voluto dal Governo per celebrare il 30° anniversario della prima connessione dell’Italia in Rete, avvenuta il 30 aprile 1986.

Nell’ambito delle iniziative previste per venerdì 29 aprile 2016 in tutto il Paese, la Camera di Commercio reggina organizza un incontro dedicato ai temi della rete, della digitalizzazione e della semplificazione da essa derivante, e vedrà la partecipazione anche di due istituti scolastici della provincia.

L’evento sarà l’occasione per far capire ai “nativi digitali” quale ruolo svolga oggi Internet nella nostra vita quotidiana e quali straordinarie opportunità possano aprirsi con l’ulteriore diffusione di servizi basati sulle nuove tecnologie. Partendo proprio da quelli erogati dall’intero sistema camerale e dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in particolare.

“Abbiamo preso al volo questa opportunità messa in campo dal Governo – dice il Commissario Straordinario della Camera Francesco Venneri – per raccontare progetti e servizi del sistema camerale su questi temi e per dare voce a realtà ed eccellenze digitali del territorio che hanno partecipato alle iniziative della Camera.

Al centro degli incontri, l’esperienza “pioneristica” del sistema camerale, che proprio sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche fonda la sua storia recente di amministrazione per le imprese e si presenta oggi come la punta avanzata della Pubblica Amministrazione digitale.

Oggi il sistema camerale gestisce uno dei più grandi database del Paese – con informazioni aggiornate quotidianamente su oltre 6 milioni di imprese e 10 milioni di persone – che, attraverso un data center all’avanguardia, nel 2015 ha erogato circa 20 milioni di visure online e gestito oltre 3 milioni di pratiche telematiche.

L’evento avrà luogo presso la sede camerale di Via T. Campanella 12 a Reggio Calabria a il 29 aprile, partire dalle ore 9,30.