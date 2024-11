La cantante israeliana Noa in concerto a Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella – La cantante israeliana Noa, celebrata dalla critica internazionale per il suo straordinario talento, sarà la protagonista di un eccezionale concerto all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il 24 luglio, per uno degli eventi della kermesse “Fatti di Musica 2016”, organizzata da Ruggero Pegna.

Amata dal grande pubblico per il suo unico, appassionato e intelligente stile di scrittura e di interpretazione , Noa farà tappa anche in Calabria per presentare, oltre i suoi successi degli anni scorsi, l’ultima fatica discografica, “Love Machine”.

Noa, oltre ad essere un’interprete, è anche una cantautrice e percussionista.

Di origine yemenita, ma anche israeliana e un po’ americana, è dotata di una voce angelica e una presenza scenica magnetica, ma soprattutto di un grande animo: il suo instancabile e coraggioso lavoro per la pace nel suo Paese, e i suoi numerosi impegni di volontariato in tutto il mondo, le sono valsi una lunga lista di titoli e riconoscimenti.

Il suo talento e l’integrità artistica hanno catturato l’attenzione e il cuore di alcune tra le più grandi leggende della musica del nostro tempo, tra cui Quincy Jones, Sting e Pat Metheny, che ha prodotto per Geffen Records il suo primo album internazionale “Noa”, nel 1994.

Noa si è esibita in Vaticano davanti a Papa Giovanni Paolo II, cantando la sua versione originale dell’Ave Maria: è stata l’unica, tra i principali artisti israeliani, a esibirsi durante la storica manifestazione per la pace. Inoltre ha co-scritto e cantato “Beautiful That Way”, tema principale della colonna sonora de “La vita è bella”, il film premio Oscar di Roberto Benigni; ha collaborato con una lunga lista di artisti internazionali e scritto centinaia di canzoni in inglese ed ebraico.