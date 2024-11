La Carmelitana Archi programma un’amichevole con la Scillese. Fissato l’inizio della preparazione.

L’Apd Carmelitana Archi comunica, dopo aver raggiunto l’accordo con la Scillese, che giorno Sabato 13 Settembre alle ore 17.00 svolgerà un’amichevole contro la neopromossa in Seconda Categoria. L’incontro si disputerà al campo sportivo Comunale di Scilla, sito in via Cont.da Ieracari.Inoltre, il Presidente Domenico Tripodi annuncia che l’inizio della preparazione è fissato per giorno Lunedì 15 Settembre alle ore 17.00. Il raduno pre-campionato è previsto presso in piazza Carmine, presso la sede nei locali parrocchiali di Maria Ss. del Carmelo in Archi. Pertanto, i giocatori vengono esortati a presentarsi ivi indicato, agli ordini dei mister Notaro e Pacilli. L’inizio delle attività, predisposte dai preparatori atletici Giampaolo Giordano e Pasquale Martino, verrà inaugurato dalla benedizione di Padre Roberto Lodetti, nonché Consigliere e Presidente Onorario. La preparazione verrà effettuata al Campo Sportivo Parrocchiale di Archi dal 15 al 20 del mese corrente. Dal 20 Settembre la preparazione proseguirà a Villa San Giovanni, orario da stabilire.