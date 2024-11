La Carmelitana Archi tra stage e movimenti di mercato.

Il primo stage dell’Apd Carmelitana Archi, effettuato giorno 17 Agosto alle ore 18.00 presso lo Stadio Comunale Santoro di Villa San Giovanni, ha visto la partecipazione di ben 40 ragazzi. Visto l’alto numero di presenti alla pre-selezione, la Carmelitana ritiene necessario un secondo stage che si terrà nello stesso impianto sportivo in cui è avvenuto il primo, sempre alle ore 18.00 giorno 23 Agosto. L’Apd Carmelitana Archi riserverà, in codesta data, sotto la direzione tecnica del duo Notaro – Pacilli, quindi un secondo stage di calciatori, i quali, dopo ulteriore accurata selezione si andranno ad aggiungere ai calciatori tesserati e già in rosa.Tra questi risulta anche l’ultimo arrivato in casa Archi: Giorgi Surmanidze, svincolato dal Gallico Catona, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito nel Val Gallico, collezionando 13 presenze in Seconda Categoria, siglando 2 reti. Il georgiano è un esterno offensivo, che si aggiunge alla batteria dei classe 1995, sui quali la società punta molto.Intorno alla neonata società di Archi, si sta registrando un grande entusiasmo, tante persone sono vogliose di far parte della squadra e dei ranghi dirigenziali, per cui la società si sente ben fiera di aver creato qualcosa di importante per il paese di Archi, dove gli obiettivi principali, oltre a quelli sportivi, sono quelli di creare e favorire aggregazione sociale e culturale. Nei prossimi giorni verranno comunicati altri movimenti in entrata, volti a rafforzare ancora la squadra.