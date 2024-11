La comunità deve stringersi attorno a Gerace

Continua l’offensiva della ndrangheta in Provincia di Reggio Calabria.

Domenica 29 maggio ignoti hanno dato fuoco alle automobili elettriche, acquistate con fondi europei dal Comune di Gerace, per rilanciare la stagione turistica in uno dei borghi più belli d’Italia.

Il cliché, al quale siamo tristemente abituati, vede colpire una intera comunità alla mercé di pochi uomini vigliacchi e senza scrupoli.

Dobbiamo condannare questi eventi – sostiene in una nota il Segretario Generale della CGIL di Reggio Calabria Locri Mimma Pacifici – eventi che mortificano l’intera comunità di Gerace e tutti i calabresi che abiurano questi metodi.

“I cittadini di Gerace vogliono andare avanti e non abbassare la testa di fronte a questi episodi, la comunità tutta deve stringersi attorno alla GENTE di GERACE” – continua il Segretario – “e a gran voce o in silenzio mettere la propria faccia per combattere questo fenomeno fatto da uomini indegni di essere considerati tali”.

La CGIL di Reggio Calabria Locri infine, per voce del Suo Segretario, esprime vicinanza a tutti i cittadini di Gerace e ai loro amministratori.