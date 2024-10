La concessionaria SudAuto di Reggio Calabria sponsor pantaloncino

La Reggina 1914 è lieta di comunicare di aver stipulato con la concessionaria SudAuto di Reggio Calabria, un accordo di partnership per la sponsorizzazione del pantaloncino per tutta la stagione calcistica 2017/18. Anche quest’accordo, come altri siglati in precedenza dalla Reggina 1914, non è catalogabile come una semplice sponsorizzazione.

La concessionaria SudAuto è presente sul territorio reggino dal 1969, fondata dalla Famiglia Zema, ormai alla seconda generazione, da oltre 45 anni opera sul mercato dell’automobile calabrese diventando leader per marchi che rappresenta: Renault Dacia e Hyundai.

SudAuto, un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole acquistare un’autovettura.

In questi anni, l’evoluzione societaria ed organizzativa si è sviluppata passando dal primo Showroom costituito dal fondatore Annunziato Zema agli attuali 10.000 mq suddivisi in quattro sedi tra servizio vendita e assistenza, tutti presenti sul territorio di Reggio Calabria.

Le sedi Sudauto sono Renault, Dacia, Hyundai e la nuova nata SudAutoStore: un Outlet dell’auto strutturata nello specifico per offrire alla clientela veicoli km zero aziendali di tutti i marchi: l’auto che cerchi al miglior prezzo d’Italia, anche su prenotazione.

Lo sviluppo della struttura SudAuto è organizzata per settori: vendita, assistenza, ricambi, carrozzeria convenzionata con assicurazioni, centro revisioni e centro pneumatici. Tali settori garantiscono un’elevata specializzazione ampliando e differenziando l’offerta di servizi cosi da soddisfare compiutamente due target ben distinti: clientela privata e aziendale.

L’organizzazione dedicata alle aziende garantisce un servizio completo per le flotte aziendali, tra cui il noleggio di auto a lungo termine e la possibilità di consegna in tutta Italia oltre, all’esposizione dell’intera gamma dei veicoli commerciali anche allestiti – cassoni fissi e ribaltabili, furgonatura in alluminio, centina, celle frigo e coibentazione – con possibilità di personalizzazioni in base alle esigenze specifiche.

La SudAuto offre ai propri clienti un servizio di assistenza per tutte le auto, garantendo la mobilità totale con vetture di sostituzione. La SudAuto è dotata delle più moderne attrezzature per la diagnosi e gli interventi di carrozzeria. Il personale altamente specializzato segue un programma articolato di corsi di formazione ogni anno.

Il Claim di SudAuto è: “dal 1969… collezioniamo clienti completamente soddisfatti. Dimostrando la volontà dell’azienda di soddisfare tutte le richieste e le esigenze dei Clienti posizionando gli stessi al Centro di tutto”.