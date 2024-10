Al via la VI edizione della Coppa Città di Reggio Calabria – Auto Storiche

Sabato 10 e Domenica 11 giugno si svolgerà la “6a Coppa Città di Reggio Calabria” Gita Sociale per Auto Storiche con Rilevamenti Cronometrici e Rilevamenti di Passaggio organizzata dall’Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche (Ve.G.A.S.) di Condofuri. La manifestazione prenderà il via dal “Porto Bolaro Shopping Center“ ed attraverserà la costa jonica reggina fino a raggiungere Riace, città dei Bronzi. Durante tutto il tragitto gli equipaggi, provenienti prevalentemente dalle varie province calabresi e dalla vicina Sicilia, avranno modo di conoscere ed apprezzare le ricchezze artistiche, culturali ed eno-gastronomiche del territorio. Le auto si ritroveranno alle 08.30 di sabato presso il parcheggio del Centro Commerciale dove rimarranno in mostra statica fino alle 11.00. A seguire il corteo si muoverà alla volta di Condofuri e qui, presso la sede del club, si brinderà alla federazione ASI (Automotoclub Storico Italiano) del Ve.G.A.S.. L’Associazione Vecchie Glorie Auto Storiche – Ve.G.A.S., operante sul territorio ionico reggino già da diversi anni, da gennaio del 2017 si pregia infatti di essere annoverato tra i Club Federati ASI. Dopo pranzo ci si sposterà a Bianco e quindi a Roccella Jonica dove, oltre alle visite ai Centri Storici ed alle degustazioni di prodotti tipici locali, gli equipaggi saranno impegnati in due Prove di Regolarità. Il primo giorno si concluderà con una festosa serata presso il Partenone Resort Hotel di Riace. Dallo stesso Partenone si riprenderà domenica 11 giugno con una visita guidata ai luoghi del ritrovamento dei “Bronzi di Riace” ed a seguire si sfilerà alla volta di Riace. Raggiunto il centro storico, mentre le auto rimarranno in sosta per farsi ammirare ed apprezzare dai visitatori, gli equipaggi saranno accompagnati lungo le vie del suggestivo borgo e del “Villaggio Globale”. La manifestazione si concluderà con il rientro al Partenone per il pranzo e le premiazioni. La “6a Coppa Città di Reggio Calabria” gode del patrocinio gratuito della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria ed è stata organizzata con la collaborazione dei Comuni di Condofuri, Bianco, Roccella Jonica e Riace. Gli organizzatori ringraziano: Associazione Amici del Pulmino, Calabrò Servizi Assicurativi e Finanziari, Porto Bolaro Sghopping Center, Resort Hotel il Partenone, Jammin Village, I Sapori del Miele, Holly Wood Cafè, Autofficina Crucitti, Pro-loco I Bronzi per Riace, F.lli Barillà Servizi per l’auto, Agenzia Grafica B&P Service, La Fattoria della Piana e la Protezione Civile della sezione “I Lupi” di Sant’Eufemia d’Aspromonte che hanno a vario titolo collaborato all’organizzazione dell’evento rendendone possibile la realizzazione.