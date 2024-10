La Fidapa RC dialoga con le famiglie e i giovani

Sabato 5 novembre, presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, la FIDAPA Reggio Calabria Morgana, presieduta dalla dott.ssa Emira Dal Moro, ha presentato un’interessantissima iniziativa di approfondimento dal titolo“ La comunicazione globale: un’opportunità o un pericolo?”.

Il convegno, che ha coinvolto illustri relatori, ha affrontato gli aspetti giuridici e sociologici della tematica proposta e si è svolto alla presenza di illustri e graditissime ospiti Fidapa, ossia la Vice Presidente Nazionale Caterina Mazzella, la Presidente del Distretto Sud Ovest Vincenzina Nappi e la Vice Presidente del Distretto e Responsabile per il tema Nazionale Giusy Porchia.

In apertura di lavori, la Presidente del Distretto Sud Ovest Vincenzina Nappi ha rivolto un saluto ai presenti e ha lodato l’iniziativa promossa dalla sezione Morgana, ritenuta di grande attualità e soprattutto rivolta alle giovani generazioni. Ha preso, poi, la parola la Vice Presidente del Distretto e Responsabile per il tema Nazionale Giusy Porchia, la quale ha posto l’accento sulla necessità di progetti ed iniziative che incidano concretamente nella società moderna.

Le conclusioni sono state affidate alla Vice Presidente Nazionale Caterina Mazzella, la quale si è congratulata per l’ottima riuscita dell’evento, avendo riscontrato una proficua ed interessata risposta del territorio e delle istituzioni alla tematica proposta

Il progetto, elaborato e promosso dalla Prof. Irene Tripodi, responsabile della commissione progetti della Fidapa Reggio Calabria Morgana, si inserisce nell’ambito del tema nazionale scelto dalla Fidapa: “ I talenti delle donne, una risorsa per lo sviluppo sociale ed economico” e proseguirà con altre due fasi, coordinate dalla Vicepresidente della sezione e Responsabile per il tema nazionale, Avv. Cinzia Iadicola, in collaborazione con la Presidente della Commissione Young Arch. Giusi Iadicola.

Nel mese giugno 2017 un altro Convegno–dibattito, nel corso del quale saranno illustrati i risultati del monitoraggio scolastico e familiare attuato presso alcuni istituti campione e sarà presentato un decalogo, elaborato dalla FIDAPA Morgana, per promuovere un utilizzo più consapevole della comunicazione digitale, costituirà il momento finale delle 3 fasi progettuali previste.

A moderare l’incontro, è stata Prof. Irene Tripodi mentre responsabile rapporti con la stampa e le istituzioni per la Fidapa RC Morgana è l’Avv. Manuela Porpiglia.