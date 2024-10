La Fidapa RC e la Biesse consegnano defibrillatore all’Istituto Righi

Questa mattina la Fidapa reggio calabria in collaborazione con l’associazione Biesse che lavora per il bene sociale hanno consegnato all’istituto scolastico Righi un defibrillatore salva vita con relativo corso di formazione gratuito per due docenti della scuola.

Il ruolo delle associazioni sempre più importante per il bene della collettività.

L ‘Apparecchio è stato acquistato grazie al ricavato della Tombolata di beneficenza che si è svolta il 3 gennaio al Circolo del Tennis Rocco Polimeni voluta da Fidapa reggio calabria con la collaborazione di Biesse.

Questa mattina la consegna ufficiale da parte della Presidente Bruna Siviglia al Preside dell’istituto Righi Francesco Pratico , nell’aula magna in presenza degli studenti , della Prof. Ssa Agata Conti e delle istituzioni. Dott.Eduardo Lamberti Castronuovo e Franco Arcidiaco che ha portato i saluti del Sindaco Giuseppe Falcomata’ è stato consegnato questo apparecchio Fondamentale che tutte le scuole dovrebbero avere. Nei giorni scorsi è stato consegnato anche un tavolo da ping pong ai ragazzi diversamente abili ospiti di Agi duemila sempre con il ricavato della medesima Tombolata , grazie a tutte le socie e/soci in modo particolare alla Dott.ssa Francesca Laganà( Tesoriera) per la Fattiva Collaborazione e alla Prof ssa. Agata Conti.

Lavoriamo per un Mondo Migliore afferma Bruna Siviglia nella gratuita e nello spirito di servizio non dimenticando mai che non c’è cosa più bella di un dono.