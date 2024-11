La Fidapa RC riqualifica la villa ‘Umberto I’. Il sindaco Falcomatà: “Iniziative come queste riscuotono un sentimento di orgoglio reggino.”

di Vincenzo Comi – Risvegliare l’orgoglio ed il sentimento di appartenenza dei cittadini per la propria città. Questo è il messaggio che la Fidapa di Reggio Calabria ha voluto diffondere attraverso la riqualificazione di due aiuole della villa Comunale ‘Umberto I’. Nella mattinata di venerdì, è stato inaugurato il progetto di valorizzazione dell’area verde che ha previsto anche un’attività di pulizia dell’intera area interessata. L’iniziativa, promossa dalla “Fidapa Rc” in collaborazione con l’azienda “Calabria Verde” vuole essere un segnale costruttivo di vicinanza alla città con la speranza che altre associazioni possano seguire lo stesso percorso ovvero quello di lavorare per il bene comune in maniera concreta con interventi utili alla città. “Abbiamo voluto dare il nostro contributo perché riteniamo che oggi l’intervento delle associazioni nella vita della città sia fondamentale. Demandare tutto alla politica non è possibile – spiega Bruna Siviglia, vicepresidente Fidapa RC. Per questo i cittadini si devono svegliare portando il proprio contributo in maniera fattiva. Il restyling delle due aiuole è stato possibile grazie al supporto prezioso di Calabria Verde che ha messo a disposizione non solo numerose piante ma anche la propria manodopera per la messa a dimora e per l’attività di pulizia. Abbiamo creato anche un piccolo orto botanico per i non vedenti. Un ringraziamento particolare – conclude Bruna Siviglia – al direttore generale di Calabria Verde Paolo Furgiuele per avere condiviso questo percorso, al direttore dei lavori geom. Russo e a tutta la squadra dei lavoratori forestali che si sono messi al servizio della collettività nonostante il maltempo che ha colpito in questi giorni la nostra città.”Presente all’incontro anche la presidente di Fidapa RC Francesca Arena Tuccio ed il sindaco Giuseppe Falcomatà.“L’iniziativa dell’associazione Fidapa Rc è lodevole. Rientra nel messaggio che vogliamo trasmettere ai cittadini ovvero quello che i beni del Comune non sono del solo Comune ma di tutta la città. E’ arrivato il momento che i cittadini tornino ad appropriarsi dei propri spazi. Vogliamo risvegliare lo spirito di partecipazione attiva da parte delle associazioni in città attraverso un metodo di amministrazione condivisa nelle scelte. La piantumazione di 400 nuove piante all’interno della Villa Comunale – continua Falcomatà – rappresenta oggi la prima fase del risveglio. E’ necessario quindi fare rete tra la politica, il mondo dell’associazionismo e altri enti come in questo caso ‘Calabria Verde’ e ‘Forestale’. Iniziative come queste riscuotono un senso di appartenenza e di orgoglio cittadino. Fino a che non si convoca il primo consiglio comunale non è facile programmare progetti come la riqualificazione delle aree urbane. Dobbiamo però lavorare su due linee – conclude il sindaco Giuseppe Falcomatà – Da una parte la risoluzione delle emergenze e dall’altro una seria programmazione sul territorio che parta da un ritorno alla normalità.”