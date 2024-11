La Fidapa RC sez. Morgana celebra il fascino e la musica di Frank Sinatra

Nel centenario dalla sua nascita la Fidapa Reggio Calabria sez. Morgana presenta “Happy Birthday Frank Sinatra”, un tributo all’artista del New Jersey, nato da genitori italiani, che avrebbe compiuto 100 anni il 12 dicembre. Immagini, musica e parole ricorderanno questo ineguagliabile talento, giustamente soprannominato “The Voice” per l’eterna giovinezza delle sue canzoni e per la sua voce unica ed inconfondibile, nell’incantevole cornice del Giardino di Benedetta del Circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, domenica 20 dicembre ore 19.

Dopo i saluti iniziali del dott. Igino Postorino, Presidente del CT “Polimeni” e della dott.ssa Emira Dal Moro, Presidente della Fidapa Reggio Calabria sez. Morgana, la prof. Maria Luisa Neri, resp. Arte e cultura Fidapa “Morgana” relazionerà sulla figura di Frank Sinatra con il supporto dell’esperto di cinema Nicola Petrolino che, attraverso una videoproiezione, illustrerà vari aspetti della vita e della carriera del cantante, che ha anche intrapreso la carriera cinematografica fino alla conquista di un Oscar come migliore attore non protagonista nel film “Da qui all’eternità”.

L’evento, promosso dalla resp. Arte e Cultura Fidapa “Morgana” prof. Maria Luisa Neri, in collaborazione con la dott.ssa Daniela Pizzimenti, socia della sezione ed esperta in storia del cinema, è coordinato dalla responsabile Progetti Fidapa sez. “Morgana” Dott.ssa Irene Tripodi e dalla responsabile cultura ed eventi del CT “Polimeni” Prof. Laura Cristiano. Responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni per la Fidapa “Morgana” è l’Avv. Manuela Porpiglia.