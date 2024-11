Calabria Sposi sbarca al Palabotteghelle di Reggio Calabria

Calabria Sposi continua!

Dopo Rizziconi e Catanzaro sbarca a Reggio Calabria dove prenderà il via la 4^ Edizione di Calabria Sposi Reggio Calabria, la fiera del matrimonio e della casa.

La fiera di Reggio prosegue nel programma fieristico di Calabria Sposi, che sta dipingendo di Bianco l’autunno delle coppie calabresi, come ormai consuetudine da ben 14 anni.

Oltre 80 aziende provenienti da tutta la provincia, daranno vita ad un’esposizione di 2500 mq, allestita con classe ed eleganza, come nello stile Calabria Sposi.

E per tutte le coppie che faranno richiesta sul sito www.calabriasposi.com/richiedi-coupon, un omaggio importante: un carnet di Buoni Sconto del valore complessivo di € 5000 per un risparmio reale sull’organizzazione nuziale.

La fiera aprirà sabato 29 ottobre alle ore 10.00, con il taglio del nastro previsto alle ore 16.30.

Calabria Sposi vi aspetta per presentare alle coppie di futuri sposi tutto il meglio del settore, grazie alla presenza di accreditati professionisti ed aziende di prestigio che per l’occasione allestiranno stand scintillanti e presenteranno tutte le novità 2017.

La fiera rimarrà aperta come già detto dal 29 ottobre, fino a giorno 01 novembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 tranne il lunedì 31 ottobre, giornata in cui aprirà dalle 17.30 alle 20.00. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni ed aggiornamenti collegatevi su www.calabriasposi.com e sulla pagina facebook Calabria Sposi.